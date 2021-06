Parte oggi la campagna di vaccinazione itinerante su camper organizzata dalla Asl Roma 5. Un ‘VaccinTour' per raggiungere le persone ancora scettiche alla somministrazione o coloro che hanno difficoltà a recarsi presso gli hub vaccinali attualmente disponibili. "L'obiettivo di questa iniziativa fortemente voluta dalla Regione – ha spiegato il direttore generale della Asl Roma 5, Giorgio Giulio Santonocito – è quello di agevolare anche nei comuni più piccoli l'accesso ai vaccini e andare incontro alle esigenze degli indecisi. Ringrazio tutti gli operatori che ancora una volta dimostrano grande abnegazione, senso del dovere e passione per ottenere l'obiettivo comune che è quello di accelerare le vaccinazioni per raggiungere l'immunizzazione". Per la campagna sarà utilizzato il vaccino monodose Janssen di Johnson&Johnson. Potranno vaccinarsi, senza necessità di prenotazione, tutti i cittadini di età maggiore di 18 anni non ancora vaccinati. Basta recarsi al camper della Asl portando con sé tessera sanitaria e documento d'identità.

Il tour toccherà tutti i settanta Comuni dell'Azienda sanitaria locale. Si inizia oggi, mercoledì 30 giugno, da Arcinazzo Romano, precisamente in piazza Santa Lucia, dove le attività vaccinali del camper inizieranno alle ore 9 e proseguiranno fino alle ore 13. Nel pomeriggio sarà la volta di Affile, in piazza San Sebastiano, dove le inoculazioni inizieranno alle ore 15 e proseguiranno fino alle ore 18.30. “Partita oggi l’operazione Delta con i camper ad accesso diretto sia in località montane, sia in località balneari – ha scritto in una nota l’assessore alla Sanità e Integrazione Sociosanitari della Regione Lazio, Alessio D’Amato – In particolare, ad Arcinazzo Romano e Affile (Asl Roma 5), e al Lido di Latina (Asl Latina). L’obiettivo è aumentare la copertura vaccinale per contrastare la variante Delta con una iniziativa proattiva. Andiamo incontro ai cittadini che ancora non si sono vaccinati sarà una campagna capillare e ringrazio i nostri operatori e la collaborazione delle Amministrazioni Comunali”.

Le raccomandazioni sulla somministrazione del vaccino Janssen di Johnson&Johnson

Il vaccino Janssen di Johnson&Johnson è l'unico per cui è prevista la somministrazione di una sola dose, tra quelli attualmente approvati dall'Ema e dall'Aifa. Questo tipo di vaccino è indicato per le persone a partire dai 18 anni di età, anche se il ministero della Salute ha recentemente raccomandato la somministrazione del Janssen per i soggetti di età uguale o superiore ai 60 anni. Ciò nonostante la Regione Lazio continua a somministrare il vaccino di Johnson&Johnson anche a coloro che hanno meno di 60 anni.