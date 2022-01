Da CasaPound alla Lega il consigliere No Vax di Ostia: “Ci usano come cavie” Alessandro Aguzzetti è consigliere della Lega in X Municipio: “Sono una persona che non vuole utilizzare il proprio corpo per una sperimentazione”.

A cura di Valerio Renzi

Alessandro Aguzzetti, il consigliere di estrema destra eletto in X Municipio nelle liste della Lega, nel giorno dell'entrata in vigore del super green pass ha ribadito la sua ferma posizione no vax. In un posto su Facebook l'esponente locale del Carroccio ha chiarito di "rispettare le norme di sicurezza" non essendo un "negazionista", ma "una persona che non vuole utilizzare il proprio corpo per una sperimentazione".

Aguzzetti parla del super green pass come dell'ennesima "subdola mossa di chi vuole costringere in ogni modo le persone ad utilizzare un siero sperimentale senza assumersi alcuna responsabilità" e ribadisce: "Continuerò a scegliere di non vaccinarmi". E se il super green pass diventasse obbligatorio per accedere all'aula? "Proseguirò il mio ruolo istituzionale e quando anche per accedere qui decideranno di provare a costringermi a vaccinarmi darò battaglia, perché sono stato eletto dal popolo e per me la volontà popolare vale più di mille stupide regole".

L'esponente della Lega a Ostia fa parte di quella truppa di esponenti locali di CasaPound che hanno alle ultime elezioni municipali trovato un posto nelle liste della Lega, vista la scelta del movimento di via Napoleone III. Nel caso di Aguzzetti la distanza dall'organizzazione di estrema destra non deve essere molto, visto che sulla sua pagina Facebook pubblicizza la rivista "Il Primato Nazionale" legata a Cp e l'hashtag lanciato dal movimento #ItaliaPotenzaNucleare. Una vicinanza che non ha imbarazzato la Lega, tantomeno le posizioni anti vacciniste del consigliere del Carroccio, che dal canto suo sembra non ricordare che il Governo Draghi del green pass e del super green pass è sostenuto proprio dal partito che lo ha portato sui banchi del X Municipio.