Cynthia Ventucci uccisa dopo la festa della nipotina, investitore a processo: aveva preso cocaina e metadone

Sarà processato per omicidio stradale aggravato con rito abbreviato Matteo Baieri, 30 anni, l’uomo che ha investito e ucciso Cynthia Ventucci, 69 anni, in via Andriulli. Era sotto effetto di alcol, cocaina e metadone.

Sotto l'effetto di droghe e alcol ha investito e ucciso Cynthia Ventucci, 69 anni, ex commessa dell'atelier di Valentino, il 10 gennaio 2025 in via Andriulli, quartiere Collatino di Roma. Adesso Matteo Baieri, 30 anni, andrà a processo per omicidio stradale aggravato. L'uomo ha scelto di essere giudicato con rito abbreviato, cosa che potrebbe portargli una riduzione della pena di un terzo.

Cynthia Ventucci, investita mentre tornava dal compleanno della nipote

La donna non si trovava molto lontana da casa. Stava rientrando dalla festa di compleanno della nipotina. Camminava insieme al marito, quando, mentre attraversava il semaforo pedonale all'incrocio fra via Giuseppe Andriulli e via Filippo Fiorentini, è stata falciata da Baieri, alla guida della sua Fiat Panda. Ventucci è morta sul colpo, mentre è rimasto illeso il marito che si trovava a pochi centimetri di distanza. Quando gli operatori del 118 sono arrivati sul posto, ma non hanno potuto fare altro che accertare il decesso della donna.

Baieri aveva bevuto e assunto cocaina e metadone

Le indagini non si sono ancora chiuse, ma testimonianze dei passanti raccontano che l'uomo andava ad alta velocità ed era appena passato con il semaforo rosso. L'unica telecamera di sicurezza puntata sul punto dell'impatto, però, non inquadra il semaforo. I rilievi della polizia locale non hanno trovato segni di frenata sull'asfalto. Baieri, fermato, è stato sottoposto ai test per verificare la presenza di alcol e droga nel sangue al policlinico di Tor Vergata. Gli esami hanno dato esito positivo: il 30enne aveva bevuto e assunto cocaina e metadone prima di mettersi alla guida.

A febbraio è stato arrestato e sottoposto agli arresti domiciliari. Gli è anche stato applicato il braccialetto elettronico. Ora aspetterà il verdetto dei giudici.