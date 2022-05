Cucciolo di cinghiale trovato decapitato: orrore nel Parco dell’Insugherata a Roma Il macabro ritrovamento è stato effettuato da alcuni passanti nel pomeriggio di oggi, domenica 15 maggio: le circostanze della morte dell’animale non sono ancora chiare.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Orrore nel pomeriggio di oggi, domenica 15 maggio 2022, nella riserva naturale del Parco dell'Insugherata a Roma: qui, infatti, è stata scoperta la carcassa di un cucciolo di cinghiale decapitato. Il macabro ritrovamento è stato effettuato intorno alle 18 di oggi, dalla parte di via Augusto Conti, versante Monte Mario, da alcune persone che si trovavano nel parco: la carcassa del piccolo cinghiale era adagiata in mezzo all'erba. Da quanto si apprende, i passanti hanno allertato la Polizia Locale, che si è recata sul posto insieme al personale veterinario dell'Asl Roma 1 per tutti gli accertamenti del caso: resta infatti da capire le cause della morte dell'animale, anche se il particolare dell'assenza della testa è piuttosto macabro; non si esclude, ad ogni modo, che il cucciolo di cinghiale possa essere stato vittima dell'attacco di altri animali selvatici.

La peste suina e il piano per abbattere i cinghiali

Intanto a Roma, proprio da pochi giorni, si sta pensando a un piano per arginare la diffusione della peste suina che ha colpito, negli ultimi tempi, anche i tanti cinghiali che si trovano nella Capitale. Il Comune di Roma è infatti pronto a un'apposita ordinanza di abbattimento selettivo dei cinghiali per impedire, come detto, alla peste suina di circolare. La prima area interessata dall'abbattimento selettivo dovrebbe essere proprio quella della riserva naturale del Parco dell'Insugherata, dove la peste suina è stata riscontrata per la prima volta, per poi proseguire con le aree limitrofe. "Non ci sono alternative all'abbattimento" ha detto a Fanpage.it Angelo Ferrari, commissario straordinario all'emergenza.