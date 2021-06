Momenti di panico per un cane intrappolato nell'intercapedine di una villetta di Piana del Sole, una frazione di Roma al confine con il comune di Fiumicino. Una vicenda che si è conclusa con in lieto fine grazie al pronto intervento dei vigili del fuoco che sono riusciti a liberarlo. L'allarme è scattato questa mattina, venerdì 18 giugno, quando una donna ha chiamato la Sala Operativa dei vigili del fuoco per segnalare che il proprio cane era rimasto intrappolato al di sotto del solaio della sua casa al civico 57 di via Guarene. Così i pompieri del Comando provinciale di Roma – distaccamento cittadino di Ostiense , squadra 7a, intorno alle ore 7.30 sono intervenuti nell'abitazione situata nel territorio del Municipio Roma XI.

Due vigili del fuoco si sono sdraiati per strisciare all'interno dell'intercapedine

Stando a quanto raccontato dalla donna ai vigili, proprio questa mattina il cucciolo doveva essere sottoposto ad un intervento, quando per ragioni non chiare è finito al di sotto del solaio della villa. La padrona, che ha assistito alla scena, non ha fatto in tempo a salvare il cane prima che rimanesse intrappolato in una intercapedine. Arrivati sul posto i vigili del fuoco si sono subito messi al lavoro. Le operazioni di recupero hanno richiesto più tempo del previsto dato il poco spazio per effettuare le manovre di salvataggio. Inoltre, a causa delle ampie dimensioni del solaio, non è stato semplice individuare il cane. Dopo alcune ricerche i soccorritori lo hanno localizzato e, per recuperarlo, due di loro si sono dovuti sdraiare per strisciare al di sotto del solaio. Una volta tratto in salvo senza ferite, il cucciolo è potuto tornare tra le braccia della sua padrona.