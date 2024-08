Cucciola di Rottweiler abbandonata senza cibo e acqua: salvata dai residenti, ora è in canile

video suggerito

A cura di Natascia Grbic

Ha abbandonato il cane all'interno di un recinto in zona Testaccio senza cibo né acqua. Ed è andato fuori Roma, per un tempo imprecisato. Un uomo di 41 anni, senza fissa dimora, è stato denunciato dai carabinieri della stazione Roma Aventino per il reato di maltrattamento di animali. Athena, una cagna di razza Rottweiler di appena un anno, è stata trovata denutrita e sofferente all'interno di un recinto: veniva sfamata saltuariamente dalle persone che abitano in zona, ma si trattava comunque di una condizione in cui non era possibile rimanere per troppo tempo. Hanno così lanciato l'allarme, chiedendo l'intervento delle forze dell'ordine.

I carabinieri sono intervenuti per aiutare Athena e toglierla da quel recinto, in cui era stata lasciata da sola. Dopo una rapida indagine sono riusciti a risalire al proprietario, un uomo di 41 anni senza fissa dimora. Raggiunto al telefono, il 41enne ha spiegato che era andato via da Roma e che non sarebbe tornato presto. A quel punto i carabinieri hanno portato la cucciola al canile Muratella, in via della Magliana, dove è stata visitata da un veterinario. Il proprietario, che l'aveva lasciata praticamente a morire senza cibo e acqua, è stato denunciato per maltrattamento di animali.

"La piccola rottweiler si chiama Athena e ha poco più di un anno – in una nota Patrizia Prestipino, Garante per il benessere e la tutela degli animali di Roma Capitale – Non mi soffermo sulla gravità dell’abbandono degli animali, che è un vero e proprio crimine e per il quale non ci sono scuse perché rivolto ad esseri senzienti e sensibili che non possono ribellarsi al dolore e alla paura che derivano da un gesto simile. Al pari, però, sono orgogliosa di quanto stia aumentando la sensibilità nei confronti del mondo animale. L’attenzione con cui i residenti di Testaccio per una settimana si sono presi cura di Athena portandole da bere e da mangiare ne è la prova. Aiutandola così a fidarsi nuovamente degli uomini. E magari ad amare di nuovo”.