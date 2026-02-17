Crolla un ramo nella notte a Ostia, chiusa via di Castel Fusano: traffico bloccato

Via di Castel Fusano (foto da Google Maps)

Ancora rami che cadono e strade bloccate nel territorio di Roma Capitale. Questa notte è accaduto a Ostia, dove, intorno alle 3 del mattino, i vigili del fuoco sono intervenuti per mettere in sicurezza e rimuovere un pezzo di alberatura crollato in via di Castel Fusano. Per evitare danni accidentali e procedere alle verifiche sugli altri alberi presenti, è stato bloccato il traffico veicolare e pedonale tra via dei Pescatori e via del Fosso di Dragoncello

L'intervento dei vigili del fuoco

Dopo la segnalazione, la Sala Operativa dei vigili del fuoco ha mandato la squadra 13/A del distaccamento di Ostia, con l'ausilio dell'Autoscala AS13, in via di Castel Fusano 12 per rimuovere il grosso ramo che crollando ha invaso l'intera carreggiata. Fortunatamente nessuna persona è rimasta coinvolta nella caduta, ma è stato stabilito di effettuare delle verifiche sugli altri alberi presenti in quel tratto di strada.

Via di Castel Fusano è stata bloccata a partire dall'incrocio con via del Fosso di Dragoncello, quando la strada si addentra della pineta, fino a via dei Pescatori, all'incrocio con viale della Villa di Plinio. A seguito della chiusura si sono create code sul tratto della via in direzione della Cristoforo Colombo.

Abbattimenti nella pineta di Castel Fusano

Come in altre zone di Roma, prima fra tutte via dei Fori Imperiali, a seguito delle pesanti e frequenti piogge di queste prime settimane del 2026, i pini marittimi sono sotto stretta osservazione. Proprio nella Villa di Plinio, all'interno della grande pineta di Castel Fusano, a partire da lunedì 16 febbraio sono stati avviati gli abbattimenti di 26 alberi fra cui 15 pini. L'operazione è inserita nel progetto Pnrr Caput Mundi e prevede anche il restauro conservativo dell’area archeologica e una sua sistemazione con creazione di percorsi per i visitatori. Le piante saranno sostituiti da esemplari più giovani