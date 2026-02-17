roma
video suggerito
video suggerito

Crolla un ramo nella notte a Ostia, chiusa via di Castel Fusano: traffico bloccato

Un grosso ramo è crollato a Ostia invadendo via di Castel Fusano. Strada chiusa nella notte, nessun ferito. Avviate verifiche sugli alberi.
Leggi le notizie in tempo reale. Aggiungi Fanpage.it al tuo feed Google.
A cura di Francesco Esposito
16 CONDIVISIONI
Via di Castel Fusano (foto da Google Maps)
Via di Castel Fusano (foto da Google Maps)

Ancora rami che cadono e strade bloccate nel territorio di Roma Capitale. Questa notte è accaduto a Ostia, dove, intorno alle 3 del mattino, i vigili del fuoco sono intervenuti per mettere in sicurezza e rimuovere un pezzo di alberatura crollato in via di Castel Fusano. Per evitare danni accidentali e procedere alle verifiche sugli altri alberi presenti, è stato bloccato il traffico veicolare e pedonale tra via dei Pescatori e via del Fosso di Dragoncello

L'intervento dei vigili del fuoco

Dopo la segnalazione, la Sala Operativa dei vigili del fuoco ha mandato la squadra 13/A del distaccamento di Ostia, con l'ausilio dell'Autoscala AS13,  in via di Castel Fusano 12 per rimuovere il grosso ramo che crollando ha invaso l'intera carreggiata. Fortunatamente nessuna persona è rimasta coinvolta nella caduta, ma è stato stabilito di effettuare delle verifiche sugli altri alberi presenti in quel tratto di strada.

Via di Castel Fusano è stata bloccata a partire dall'incrocio con via del Fosso di Dragoncello, quando la strada si addentra della pineta, fino a via dei Pescatori, all'incrocio con viale della Villa di Plinio. A seguito della chiusura si sono create code sul tratto della via in direzione della Cristoforo Colombo.

Leggi anche
Crollo sul ponte della Vecchia Aurelia a Santa Marinella: treni bloccati, traffico in tilt

Abbattimenti nella pineta di Castel Fusano

Come in altre zone di Roma, prima fra tutte via dei Fori Imperiali, a seguito delle pesanti e frequenti piogge di queste prime settimane del 2026, i pini marittimi sono sotto stretta osservazione. Proprio nella Villa di Plinio, all'interno della grande pineta di Castel Fusano, a partire da lunedì 16 febbraio sono stati avviati gli abbattimenti di 26 alberi fra cui 15 pini. L'operazione è inserita nel progetto Pnrr Caput Mundi e prevede anche il restauro conservativo dell’area archeologica e una sua sistemazione con creazione di percorsi per i visitatori. Le piante saranno sostituiti da esemplari più giovani

Viabilità
16 CONDIVISIONI
Immagine
Passavano informazioni e droga ai pusher del Tufello in cambio di soldi: arrestati tre poliziotti
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
roma
api url views