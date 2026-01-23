Crolla un pezzo dal ponte del Mandrione: via di Porta Furba chiusa, caos e disagi

Il ponte di via del Mandrione che attraversa via di Porta Furba a Roma (Foto da Google Maps)

Il cedimento di un pezzo di rivestimento del ponte di via del Mandrione. Questa la causa della chiusura di via di Porta Furba a partire dalla mattinata di giovedì 22 gennaio. Il crollo è stato di lieve entità e per fortuna non ci sono stati feriti, ma i tecnici del Municipio VII e del Dipartimento Simu (Sviluppo infrastrutture e manutenzione urbana) di Roma Capitale sono all'opera per verificare che non ci siano danni strutturali. Sul posto è intervenuta anche la polizia locale, da cui fanno sapere che la strada rimarrà chiusa fino a nuovo avviso.

Il cedimento al ponte di via del Mandrione

L'intervento per mettere in sicurezza l'area è scattato nella mattina di giovedì 22. Raccolta la segnalazione sono intervenuti gli agenti dei gruppi Appio e Prenestino della polizia locale, che, su segnalazione dei vigili del fuoco, hanno chiuso il tratto di via di Porta Furba. Sono poi iniziate le operazioni di verifica sul ponte di via del Mandrione che attraversa la strada.

Contestualmente, c'è stato anche l'abbattimento di un albero le cui radici potrebbero aver interessato e danneggiato la struttura. Nei prossimi giorni i tecnici del Simu dovrebbero ultimare i controlli, ma non è ancora stato reso noto quando verrà riaperta via di Porta Furba.

Chiusura di via di Porta Furba: le alternative per la viabilità

Intanto la chiusura sta provocando vari disagi agli automobilisti. La via, infatti, è uno dei collegamenti più rapidi e diretti fra i municipi V e VII e in particolare fra i quartieri di Arco di Travertino e Colli Albani con Tor Pignattara. In alternativa, nella direzione da via degli Oppii a via Tuscolana, gli automobilisti possono proseguire per via degli Angeli, via degli Arvali, quindi continuare su via dei Quintili e poi girare a desta su via dei Pisoni.

Nella direzione opposta, invece, da via Tuscolana si può girare a sinistra all'altezza della stazione metro Porta Furba, prendere via dei Lentuli e poi via dei Quintili. Quindi proseguire dritto fino a via dell'Acquedotto Alessandrino, girare a sinistra e arrivare su via di Torpingattara.