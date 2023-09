Crolla parte del soffitto di un’aula all’Università Sapienza, sospesa una lezione Lezione interrotta alla Facoltà di Scienze Politiche dell’Università La Sapienza di Roma, dove un pannello è crollato sui banchi di un’aula.

A cura di Alessia Rabbai

Parte del soffitto crollato in un aula della Sapienza (Foto: Welcome to Favelas)

Parte del soffitto di un'aula dell'Università La Sapienza di Roma è crollato, mentre era in corso una lezione. Alcuni studenti del corso di laurea nella Facoltà di Scienze Politiche che erano presenti al momento dell'accaduto hanno scattato foto e video, che sono state pubblicate dalla pagina Instagram Welcome to Favelas, ricevendo tanti commenti e condivisioni.

Da quanto sembra osservando le foto ad essersi staccato sarebbe una porzione di cartongesso o un pannello, venuto giù dal soffitto, cadendo su banchi e pavimento frantumandosi. Fortunatamente non ci sono feriti, la lezione è stata interrotta.