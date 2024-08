video suggerito

Crolla la cupola del Santuario di Santa Rosa a Viterbo: danneggiato l’affresco di San Francesco Alcuni giorni fa è crollata parte della cupola del Santuario di Santa Rosa a Viterbo. La navata centrale è stata interdetta al pubblico, alcuni eventi sono stati rimandati. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Natascia Grbic

Il santuario di Santa Rosa a Viterbo

Crollo nella cupola del Santuario di Santa Rosa a Viterbo: per motivi ancora in corso di accertamento, alcuni giorni fa ha ceduto la parte superiore della cupola dove è situata parte dell'affresco su San Francesco, che si è danneggiato. Sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco, gli agenti della Polizia Locale e i tecnici della sovrintendenza, al fine di valutare i danni e mettere in sicurezza la zona. Gli operatori hanno rilevato alcune criticità motivo per il quale la parte della navata centrale, dove c'è stato il crollo, è stata interdetta al pubblico.

A comunicarlo è stata la Diocesi di Viterbo, che in una nota ha dichiarato la necessità di "interdire l’accesso alla zona sottostante la cupola centrale fino alla relativa messa in sicurezza. Tenuto conto di questo, è premura di questa curia vescovile (unitamente alle monache Clarisse del monastero di Santa Rosa) offrire precise indicazioni relative ai vari momenti e celebrazioni previsti per l’imminente festa di Santa Rosa". Sono stati quindi rimandati a data da destinarsi alcuni eventi, tra cui la messa dedicata alle Clarisse del monastero di Santa Rosa, prevista per il 23 agosto: la celebrazione riguarda il loro ritorno nel monastero dopo otto anni di assenza.

"Per assicurare il rispetto delle norme di sicurezza, l’accesso alla chiesa di Santa Rosa verrà regolamentato dal personale volontario addetto – conclude la Diocesi di Viterbo – Quanto sopra indicato si ritiene riesca ad armonizzare e conciliare nel miglior modo possibile (in questa situazione di criticità) le imprescindibili esigenze della sicurezza e il legittimo desiderio dei fedeli di manifestare al meglio l’amore e la devozione alla Santa patrona".