Crolla il controsoffitto della banca, chiusa una filiale ad Anagni Per fortuna, nessuno è rimasto ferito in seguito al crollo. Stando a quanto ricostruito dalle forze dell'ordine, a determinarlo sarebbe stata un grave infiltrazione d'acqua.

A cura di Enrico Tata

È crollato il controsoffitto dell'area bancomat della filiale di Intesa San Paolo ad Anagni, provincia di Frosinone. Per fortuna, nessuno è rimasto ferito in seguito al crollo. Stando a quanto ricostruito dalle forze dell'ordine, a determinarlo sarebbe stata un grave infiltrazione d'acqua.

Crolla controsoffitto nell'area bancomat della banca, nessun ferito

Sul posto sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco, i carabinieri e la polizia locale, transennando l'area e facendo uscire tutti i clienti dalla banca. Al momento del crollo l'area bancomat era vuota e non ci sono stati feriti. In queste ore sono in corso ulteriori accertamenti per stabilire l'entità dei danni causati dall'infiltrazione.

Il crollo si è verificato nella mattinata

Il crollo si è verificato nella tarda mattinata di oggi, lunedì 27 gennaio, in zona Porta Cerere ad Anagni. La filiale, come detto, è stata chiusa ed evacuata per procedere alla rimozione dei calcinacci, ma la riapertura dovrebbe avvenire in breve tempo, dopo i necessari approfondimenti sull'entità dei danni, sulla stabilità dei locali e sul ripristino delle condizioni di sicurezza.

L'intervento è stato coordinato dalle squadre dei vigili del fuoco, con il supporto dei carabinieri e degli agenti della polizia locale, che in breve tempo hanno messo in sicurezza l'area interessata dal crollo. Le verifiche continueranno nelle prossime ore per accertare eventuali altri rischi.