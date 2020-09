in foto: crepe nel muro nella scuola in via Monte Cardoneto

Un anno fa il soffitto crollato nella sala mensa, ora le crepe nel muro che mostrano i segni di cedimento della struttura. La scuola elementare “Angeli della Città” in via Monte Cardoneto al Tufello non trova pace. Come mostrano le foto, le fratture nell'edificio sono importanti, ma bisognerà aspettare la valutazione degli esperti prima di poter conoscere le cause. "Assessori, uffici tecnici e dirigenti scolastici stanno andando a fare un sopralluogo", dice a Fanpage.it Sara Alonzi, consigliera del III municipio a Roma per il Partito Democratico. "Ottanta bambini da domani saranno senza scuola", prosegue la consigliera. L'istituto infatti è stato dichiarato inagibile. E non si sa ancora dove gli alunni potranno svolgere le lezioni.

in foto: crepe nel muro nella scuola in via Monte Cardoneto

Un anno fa il crollo del controsoffitto

Non è la prima volta che la scuola "Angeli della Città" finisce nella cronaca di Roma. Il 25 novembre del 2019 crolla il controsoffitto. Fortunatamente il fatto avviene durante il weekend, quando nessun bambino si trovava sotto. Ma il rischio che qualcuno si sarebbe potuto far male era alto. Sulle cause che hanno portato al crollo si era subito ipotizzato le infiltrazioni d'acqua. Copiose erano state infatti le piogge delle ultime settimane nella capitale. Per questo con molta probabilità l'acqua era filtrata dal soffitto per poi generare successivamente il crollo. La situazione era stata poi ripristinata dai pompieri con i tecnici del III Municipio, che avevano staccato l'elettricità per poter operare in sicurezza e mettere sotto controllo l'edificio.