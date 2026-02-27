Cracco apre un ristorante davanti Parlamento a Roma: “Viride con 3 proposte, accessibile a un pubblico più vasto”

Viride apre stasera nel Corinthia Rome davanti al Parlamento. Lo chef Cracco: “Il ristorante romano ha tre formule ed è accessibile a un pubblico più vasto”.

Carlo Cracco apre il primo ristorante a Roma. Viride ha debuttato questa sera venerdì 27 febbraio nell'hotel Corinthia Rome, il locale dello chef stellato si trova davanti al Parlamento, nel cuore del centro storico della Città Eterna. Cracco con il suo ristorante di Milano in Galleria ha conquistato la stella Michelin.

Cracco: "Tre formule"

Cracco ha commentato l'apertura del nuovo ristorante con entusiasmo: "Approdare a Roma è molto bello – ha detto all'Ansa – Non vedevo l'ora, e veramente è un'esperienza bellissima. Siamo davanti al Parlamento, e a Campo Marzio". Il ristorante, spiega lo chaf, propone tre formule tra le quali i clienti possono scegliere, per rendere accessibile il suo ristorante a un pubblico più vasto.

"C'è giustamente il ristorante gastronomico. C'è inoltre la Piazzetta che è il nostro must dove si può stare all'aria aperta e godere della privacy nel cortile interno, e poi c'è il bar Ocra, un bellissimo ambiente disegnato da Piacentini che è un gioiello".

Il carciofo romanesco nel menù di Cracco

Ancora presto per un piatto dedicato a Roma, spiega lo chef. "Per la creazione del menù abbiamo cercato di fondere un po' di cultura milanese mia e veneta in un ambito romano. Sul territorio ho trovato tanto di buono ma c'è un prodotto che la cosa più buona del mondo: il carciofo romanesco. Ne sono innamorato e ci aiuterà a trasmettere un senso di appartenenza, e di aggregare tutti con la passione che ci trasmette questo mestiere del fuoco".

Il ristorante romano di Cracco si trova in un hotel

Viride è stato inaugurato questa sera, il ristorante di Cracco si trova nel Corinthia Rome, un edificio progettato nel 1914 dall'architetto Marcello Piacentini. Ospitava un istituto bancario poi acquisito da Reuben Brothers nel 2019. Grande 9.700 metri quadrati distribuiti su sette livelli, è stato restaurato. "Non vediamo l'ora di accogliere i nostri ospiti nel cuore di Roma" conclude Cracco.

"Siamo davvero nel centro di una città – sottolinea Danilo Zucchetti, Managing Director di Corinthia Rome – che sta vivendo un notevole rinnovamento nel panorama dell'hotellerie. Il nostro obiettivo è diventare un punto di riferimento non solo per gli ospiti internazionali, ma anche per i cittadini, che qui troveranno l'arte dell'accoglienza declinata in tutte le sue forme".