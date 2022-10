Covid Lazio, il bollettino di sabato 1 ottobre 2022: 2.810 nuovi casi, 1.356 a Roma, zero i morti Il bollettino di oggi sabato 1 ottobre 2022 nel Lazio. Nelle ultime 20 ore si sono registrati 2.810 nuovi casi, 1.356 dei quali Roma, mentre sono zero i decessi di pazienti positivi al Covid-19 per il secondo giorno consecutivo.

A cura di Redazione Roma

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Covid 19 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

È stato diramato il bollettino quotidiano sull'andamento della pandemia di Covid-19 dall'assessorato alla Salute della Regione Lazio. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati in tutto 16.107 tamponi, di 2.776 tamponi molecolari e 13.341 tamponi antigenici. I nuovi casi di Covid-19 sono 2.810 (di cui 1.356 a Roma città), ovvero si sono registrati 276 nuovi positivi rispetto al giorno precedente, il rapporto tra positivi e tamponi è al 17,4%. Non si sono registrati decessi nelle ultime 24 ore e neanche nella giornata di ieri sono deceduti pazienti in condizioni più critiche.

L'andamento della pandemia del Lazio: i numeri delle ospedalizzazioni

In tutto sono 442 i pazienti ricoverati in area medica, 18 in più rispetto a ieri, mentre i pazienti Covid positivi che si trovano ricoverati in condizioni più gravi nei reparti di terapia intensiva degli ospedali sono 27, facendo registrare un +1. I guariti comunicati nel bollettino sono 1.945, registrando così un aumento di casi attivi nel Lazio.

Leggi anche Le Regioni dove i casi Covid stanno aumentando più rapidamente

Nuovi casi di Covid 19 nel Lazio Asl per Asl:

Asl Roma 1: sono 488 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24 ore

Asl Roma 2: sono 509 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24 ore

Asl Roma 3: sono 359 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24 ore

Asl Roma 4: sono 169 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24 ore

Asl Roma 5: sono 230 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24 ore

Asl Roma 6: sono 219 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24 ore

Asl di Frosinone: sono 310 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24 ore

Asl di Latina: sono 270 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24 ore

Asl di Rieti: sono 107 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24 ore

Asl di Viterbo: sono 149 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24 ore