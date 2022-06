Covid Lazio, il 7 giugno 3623 casi e 6 morti: 2163 contagi a Roma Sono 3.623 i nuovi casi positivi registrati nel Lazio nelle ultime 24 ore, sei i decessi. Lo ha dichiarato la Regione Lazio nel bollettino di oggi, 7 giugno 2022.

A cura di Natascia Grbic

Sono 3.623 i nuovi casi positivi registrati nel Lazio nelle ultime 24 ore, 2.254 contagi in più rispetto a ieri. Sono stati processati 5.317 molecolari e 23.442 antigenici, per un totale di 13.379 test. Sei sono le persone decedute a causa delle complicazioni derivanti dalla covid-19, mentre le guarite sono 2.788. Il rapporto tra positivi e tamponi è all'12,5%, i casi a Roma città 2.163. "Si registra un aumento dei casi di reinfezione da Covid, che rappresentano circa il 10% dei casi complessivi – ha dichiarato l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato – Rinnovo l’appello soprattutto agli over 80 e i fragili di eseguire la quarta dose di vaccino”.

Ricoveri ospedalieri e terapie intensive nel Lazio

Sempre secondo quanto riportato nel bollettino, i pazienti ricoverati in area medica sono in tutto 516 (quattro in più rispetto a 24 ore fa), mentre le persone ricoverate in terapia intensiva sono in totale 32.

I casi Asl per Asl

Asl Roma 1: sono 805 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 2: sono 829 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 3: sono 529 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 4: sono 133 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 5: sono 299 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 6: sono 298 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Frosinone: sono 191 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl di Latina: sono 288 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Rieti: sono 88 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Viterbo: sono 163 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.