Covid Lazio, il 6 luglio 11.257 casi e 7 morti: 5.467 contagi a Roma Sono 11.257 i nuovi casi positivi registrati nel Lazio nelle ultime 24 ore, sette i morti a causa della covid-19.

A cura di Natascia Grbic

Sono 11.257 i nuovi casi positivi registrati nel Lazio nelle ultime 24 ore, 2.298 contagi in meno rispetto a ieri. Sono stati processati 6.526 molecolari e 35.321 antigenici, per un totale di 41.847 test. Sette sono le persone decedute a causa delle complicazioni derivanti dalla covid-19, mentre le guarite sono 6.925. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 26,9%, i casi a Roma città 5.467.

Ricoveri ospedalieri e terapie intensive nel Lazio

Sempre secondo quanto riportato nel bollettino, i pazienti ricoverati in area medica sono in tutto 736 (quindici in più rispetto a 24 ore fa), mentre le persone ricoverate in terapia intensiva sono in totale 65.

I casi Asl per Asl

Asl Roma 1: sono 1.963 i nuovi casi e 3 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 2: sono 1.845 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 3: sono 1.659 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 4: sono 584 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 5: sono 857 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 6: sono 1.046 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Frosinone: sono 944 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl di Latina: sono 1.545 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Rieti: sono 279 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl di Viterbo: sono 535 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h