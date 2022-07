Covid Lazio, il 19 luglio 10219 casi positivi e 9 morti: 4360 contagi a Roma Sono 10.219 i nuovi casi positivi registrati nel Lazio nelle ultime 24 ore, nove le persone decedute a causa della covid-19.

Sono 10.219 i nuovi casi positivi registrati nel Lazio nelle ultime 24 ore, 6.511 contagi in più rispetto a ieri. Sono stati processati 5.466 molecolari e 43.519 antigenici, per un totale di 48.985 test. Nove sono le persone decedute a causa delle complicazioni derivanti dalla covid-19, mentre le guarite sono 5.478. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 20,8%, i casi a Roma città 4.360. "I casi covid nel Lazio sono in frenata – ha dichiarato l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato – si registrano meno 3mila casi rispetto a martedì della scorsa settimana".

Ricoveri ospedalieri e terapie intensive nel Lazio

Sempre secondo quanto riportato nel bollettino, i pazienti ricoverati in area medica sono in tutto 1.059, mentre le persone ricoverate in terapia intensiva sono in totale 71.

I casi Asl per Asl

Asl Roma 1: sono 1.449 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 2: sono 1.574 i nuovi casi e 4 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 3: sono 1.337 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 4: sono 378 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 5: sono 873 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 6: sono 961 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl di Frosinone: sono 1.181 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Latina: sono 1.627 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Rieti: sono 273 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Viterbo: sono 566 i nuovi casi e 4 i decessi nelle ultime 24h.