Covid Lazio, bollettino di venerdì 22 luglio 6.108 casi e 11 morti: 2.707 contagi a Roma Sono 6.108 i nuovi casi positivi registrati nel Lazio nelle ultime 24 ore, 11 i decessi causati dal coronavirus e 2.707 casi a Roma.

A cura di Beatrice Tominic

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Covid 19 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Sono 6.108 i nuovi pazienti risultati positivi al coronavirus nella Regione Lazio a fronte di 31.999 test, di cui 4.794 antigenici e 27.205 molecolari: il rapporto fra il numero complessivo di tamponi e quello di pazienti è di 19%. Nelle ultime 24 ore si contano anche 11 morti, 2 in più rispetto a ieri, mentre le persone guarite sono 6.109. Come ha comunicato l'assessore della regione Lazio Alessio D'Amato, i casi nella città di Roma sono 2.707, mentre nelle province se ne contano 1.913.

Ricoveri ospedalieri e terapie intensive nel Lazio

Nella regione Lazio gli attuali casi positivi sono 229.810, mentre le persone che si trovano in isolamento domiciliare sono 228.653. All'interno delle strutture ospedaliere, della regione, inoltre, si contano 1.089 persone ricoverate nei reparti ordinari, 11 in più rispetto a ieri e 68 posti in terapia intensiva occupati, uno in meno rispetto a ieri, giovedì 21 luglio. Dall'inizio della pandemia, su un totale di 1911.518 casi esaminati, sono morte 11.654 persone e altre 1670.054 sono guarite.

I casi Asl per Asl

Asl Roma 1: sono 939 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 2: sono 879 i nuovi casi e 4 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 3: sono 889 i nuovi casi e 3 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 4: sono 277 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 5: sono 558 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 6: sono 653 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

I casi nelle province

Asl di Frosinone: sono 643 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Latina: sono 806 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Rieti: sono 213 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Viterbo: sono 251 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.