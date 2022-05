Covid Lazio, bollettino di oggi 6 maggio: 3.807 nuovi casi positivi, 8 morti e 1.858 contagi a Roma Il bollettino di oggi: nel Lazio sono stati diagnosticati 3.807 nuovi casi positivi, 144 in meno rispetto a ieri. In calo ricoveri e terapie intensive.

A cura di Enrico Tata

Nel Lazio sono stati diagnosticati oggi, venerdì 6 maggio 2022, 3.807 nuovi casi positivi, 144 in meno rispetto a ieri. La Regione Lazio ha comunicato anche 8 decessi, stesso numero rispetto a ieri. i casi a Roma città sono a quota 1.858. Il numero dei casi è diminuito del 17 per cento rispetto alla settimana scorsa e il tasso di incidenza è sceso a 624 per 100mila abitanti. Il valore di Rt è stabile.

Nelle ultime 24 ore sono stati processati oltre 7mila tamponi molecolari e quasi 25mila tamponi antigenici per un totale di oltre 32mila tamponi. Il rapporto tra positivi e tamponi è all'11,8 per cento.

Ricoveri e terapie intensive

I pazienti ricoverati per Covid nei reparti ordinari degli ospedali del Lazio sono 1.065, meno 50 rispetto a ieri, e i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 58, meno 2 rispetto a ieri. I pazienti guariti nelle ultime 24 ore sono oltre 5mila.

I casi Asl per Asl

Asl Roma 1: sono 662 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 2: sono 632 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 3: sono 564 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 4: sono 231 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 5: sono 315 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 6: sono 325 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

I casi nelle province

Asl di Frosinone: sono 379 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl di Latina: sono 396 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Rieti: sono 141 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl di Viterbo: sono 162 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.