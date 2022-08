Covid Lazio, bollettino di oggi 2 agosto 2022: 5.008 nuovi casi, 18 morti e 2.195 contagi a Roma Nelle ultime 24 ore sono stati processati circa 6mila tamponi molecolari e quasi 28mila tamponi antigenici per un totale di quasi 34mila test. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 14,7 per cento.

A cura di Enrico Tata

Nel Lazio sono stati diagnosticati oggi, martedì 2 agosto 2022, 5.008 nuovi casi positivi, 1.713 in più rispetto a ieri. Nel bollettino odierno la Regione Lazio comunica anche 18 morti, più 3 rispetto a ieri. I casi a Roma città sono a quota 2.195. Nelle ultime 24 ore sono stati processati circa 6mila tamponi molecolari e quasi 28mila tamponi antigenici per un totale di quasi 34mila test. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 14,7 per cento.

I ricoveri per Covid nel Lazio

Continua il calo dei ricoveri. I pazienti ricoverati nei reparti ordinari degli ospedali del Lazio sono 1.076, 31 in meno rispetto a ieri. I pazienti ricoverati nelle terapie intensive sono 61, 7 in meno rispetto a ieri. Nelle ultime 24 ore sono guarite poco meno di 7mila persone.

Le persone attualmente positive a Covid-19 sono 205.864, di cui 204.727 in isolamento domiciliare. Dall'inizio dell'epidemia i guariti sono 1.741.709, i morti 11.784, su un totale di 1.959.357 casi esaminati.

I nuovi contagi a Roma Asl per Asl

Asl Roma 1: sono 955 i nuovi casi e 4 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 2: sono 665 i nuovi casi e 7 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 3: sono 575 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 4: sono 222 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 5: sono 459 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 6: sono 494 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

I nuovi contagi nelle province

Nelle province si registrano 1.638 nuovi casi:

Asl di Frosinone: sono 576 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Latina: sono 653 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl di Rieti: sono 113 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Viterbo: sono 296 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Lo comunica in una nota l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato.