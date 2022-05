Covid Lazio, bollettino di lunedì 30 maggio: 1.233 casi positivi, 5 morti e 870 contagi a Roma Il bollettino Covid della Regione Lazio della giornata di oggi, lunedì 30 maggio 2022: sono 1.233 i nuovi positivi, di cui 870 a Roma, mentre i morti registrati sono 5.

Oggi, lunedì 30 maggio, all'interno della regione Lazio si contano 1.233 nuovi pazienti contagiati dall'infezione di Covid -19, 732 in meno rispetto a ieri. Nella giornata di oggi sono stati effettuati 11.656 test, di cui 3.479 molecolari e 8.177 antigenici, mentre il rapporto fra i tamponi effettuati e il numero di pazienti positivi è di 10,5%.

Nelle ultime 24 ore, come ha comunicato l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato, le persone guarite sono 3.024, mentre i morti registrati sono 5, uno in più rispetto a ieri. Nella città di Roma i nuovi contagi sono 870, mentre nelle province si sono registrati 155 nuovi casi.

Ricoveri e terapie intensive Covid nel Lazio

Nella regione Lazio gli attuali casi positivi sono 121.119 mentre in isolamento domiciliare ci sono 120.489 persone. Nelle strutture ospedaliere, invece, si contano 597 pazienti nei reparti ordinari e 33 in terapia intensiva, due in meno rispetto alla giornata di ieri, domenica 29 maggio. Dall'inizio della pandemia, le persone morte sono 11.333, mentre quelle guarite 1442.198 su un totale di 1574.650 casi esaminati.

I nuovi casi Asl per Asl

Asl Roma 1: sono 347 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 2: sono 273 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 3: sono 250 i nuovi casi e 3 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 4: sono 50 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 5: sono 82 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 6: sono 76 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

I nuovi casi nelle province

Asl di Frosinone: sono 25 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Latina: sono 68 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Rieti: sono 50 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Viterbo: sono 12 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.