Covid Lazio, bollettino di giovedì 8 settembre: 1377 casi e 2 morti, 698 contagi a Roma Sono 1.377 i nuovi casi di coronavirus registrati nella Regione Lazio. Due i decessi, mentre le persone guarite sono 4.710.

A cura di Natascia Grbic

Nella giornata di oggi, giovedì 8 settembre, sono 1.377 i nuovi casi di coronavirus comunicati dalla Regione Lazio, 135 in meno rispetto alla giornata di ieri. Il bollettino riporta di due persone decedute a causa dell'aggravarsi della covid – 19, mentre 4.710 sono le guarite. In totale sono stati processati 14.670 tamponi, di cui 4.025 molecolari e 10.645 antigenici. Il rapporto tra tamponi e positivi è al 9,3%. Solo nella città di Roma i nuovi contagi sono 698, mentre nelle province 377.

"Torna a calare il numero dei casi complessivo su base settimanale, circa del 10%, e l'incidenza scende a 186 per 100mila abitanti (era 211 la settimana scorsa) – ha dichiarato l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato- Il valore Rt è a 0,76".

Ricoveri ospedalieri e terapie intensive nel Lazio

La Regione Lazio ha comunicato anche il numero di ricoveri ospedalieri, un dato importante per capire l'andamento della pandemia ma soprattutto il grado di stress che in questo momento incombe sulle strutture. Le persone ricoverate nei reparti ordinari sono 483, quelle più gravi che necessitano del supporto respiratorio e sono in terapia intensiva, sono invece 38.

I casi Asl per Asl

Asl Roma 1: sono 254 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 2: sono 285 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 3: sono 159 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 4: sono 66 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 5: sono 115 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 6: sono 121 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Frosinone: sono 170 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Latina: sono 80 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Rieti: sono 51 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Viterbo: sono 76 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.