Covid Lazio, bollettino di giovedì 6 ottobre: 3771 nuovi casi e 6 morti, 1794 contagi a Roma Sono 3.771 i nuovi casi positivi al coronavirus registrati nelle ultime 24 ore nel Lazio. Sei le persone decedute. I contagi, riferisce la regione, sono in aumento.

A cura di Natascia Grbic

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Covid 19 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Aumentano i casi di coronavirus nel Lazio. Lo ha annunciato l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato nel diffondere il bollettino di oggi, giovedì 6 ottobre. In tutta la regione sono 3.771 i nuovi casi positivi su un totale di 22.410 tamponi, di cui 4.442 molecolari e 17.968 antigenici. Sei le persone decedute a causa della covid-19, mentre le guarite sono oltre 3mila. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 16,8%. Nella città di Roma i casi sono 1.794, nelle province 1.257.

"Nuovo aumento del numero complessivo dei casi su base settimanale, circa il 50% in più – si legge sul bollettino – l'incidenza è in aumento a 368 casi ogni 100mila abitanti (la scorsa settimana era 238). Il valore RT è in aumento a 1.24".

Ricoveri e terapie intensive nel Lazio

Per quanto riguarda i ricoveri e le terapie intensive, 473 sono le persone che si trovano nei reparti di terapia ordinaria. Trenta invece i pazienti più gravi che necessitano del supporto respiratorio a causa dell'aggravarsi delle loro condizioni a causa della covid-19.

I casi Asl per Asl

Asl Roma 1: sono 653 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 2: sono 691 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 3: sono 450 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 4: sono 133 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 5: sono 294 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 6: sono 293 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl di Frosinone: sono 481 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl di Latina: sono 396 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Rieti: sono 151 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Viterbo: sono 229 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.