Covid Lazio, bollettino di giovedì 23 giugno: 6.879 nuovi casi e 9 morti, 4.141 contagi a Roma Il bollettino della Regione Lazio di giovedì 23 giugno 2022: 6.879 nuovi casi positivi e 9 morti. A Roma città i contagi sono 4.141.

A cura di Beatrice Tominic

Nella giornata di oggi, 23 giugno 2022, nella regione Lazio sono stati registrati 6.879 nuovi pazienti positivi all'infezione di Covid-19, 286 in più rispetto a ieri. I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono in totale 29.641, di cui 24.667 antigenici e 4.974 molecolari: il rapporto fra tamponi positivi e pazienti positivi è di 23,2%. Oggi, inoltre, si contano 4.688 persone guarite e 9 morti.

Come ha comunicato con il bollettino quotidiano sull'andamento dei casi di coronavirus l'assessore alla Salute della Regione Lazio, Alessio D'Amato, continua il trend di crescita dei casi su base settimanale del 53%. A Roma, infine, i casi totali sono 4.141, mentre nelle province se ne contano 1338.

Ricoveri e terapie intensive Covid nel Lazio

Nei territori della regione Lazio oggi 128368 persone si trovano in isolamento domiciliare, mentre il totale di casi positivi registrano è di 128971. Nelle strutture ospedaliere si trovano 553 pazienti ricoverati nei reparti ordinari, mentre le terapie intensive occupate sono 50, 5 in meno rispetto a ieri. In totale, dall'inizio della pandemia, si contano 11436 persone morte, 1520906 guarite su un totale di 1661313 casi esaminati.

I nuovi contagi a Roma Asl per Asl

Asl Roma 1: sono 1.491 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 2: sono 1.574 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 3: sono 1.076 i nuovi casi e 5 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 4: sono 245 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 5: sono 507 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 6: sono 648 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

I nuovi contagi nelle province

Asl di Frosinone: sono 437 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Latina: sono 568 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Rieti: sono 121 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Viterbo: sono 212 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.