Covid Lazio, bollettino del 3 settembre: 1443 nuovi casi e un morto, 674 contagi a Roma Sono 1.443 i nuovi casi di coronavirus nel Lazio, una persona è deceduta. Il bollettino diramato dalla Regione oggi, sabato 3 settembre.

È stato diramato da pochi minuti il bollettino della Regione Lazio che fotografa quotidianamente l'andamento della pandemia di Covid-19. Nelle ultime 24 ore si sono registrati 1.443 nuovi casi positivi, su 12.176 nuovi tamponi totali, di cui 2.882 molecolari e 9.294 antigenici. Il rapporto tra tamponi diagnostici e nuovi casi positivi si attesta all'11,8%. Il bollettino di oggi – sabato 3 settembre 2022 – registra un nuovo decesso, ieri erano stati tre. A Roma città i nuovi casi sono 674.

Ricoveri e terapie intensive Covid nel Lazio

Il bollettino fotografa anche la situazione delle ospedalizzazioni, uno degli indici più significativi come abbiamo imparato in questi mesi. Al momento negli ospedali del Lazio sono ricoverati nei reparti Covid ordinari 506 pazienti positivi, – 2 rispetto a ieri, mentre nei reparti di terapia intensiva sono ricoverati 39 degenti in condizioni più gravi, lo stesso numero di ieri. In tutto i pazienti positivi al Covid-19 nel Lazio sono al momento 1.443, la stragrande maggioranza di questi come abbiamo visto in osservazione domiciliare. Attualmente i positivi sono 60.199, e i decessi hanno raggiunto quota 12.003.

