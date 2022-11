Covid Lazio, bollettino del 23 novembre: 2645 nuovi casi e 8 morti, 1400 contagi a Roma Sono 2.645 i nuovi casi di coronavirus registrati nel Lazio nelle ultime 24 ore. Otto le persone decedute, trentuno quelle gravi ricoverate in terapia intensiva.

A cura di Natascia Grbic

Sono 2.645 i nuovi casi di coronavirus registrati nel Lazio nelle ultime 24 ore. Lo ha comunicato l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato con il bollettino di oggi, mercoledì 23 novembre. Otto sono le persone decedute a causa del virus, mentre le guarite sono in totale 3.418. Sono stati processati 17.184 tamponi, di cui 3.242 molecolari e 13.942 antigenici. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 15,3%. A Roma i casi sono 1.400, nelle province 670.

Ricoveri e terapie intensive nel Lazio

Sono 763 le persone ricoverate nei reparti di terapia ordinaria, trentuno quelle che si trovano in terapia intensiva. In isolamento domiciliare ci sono oltre 47mila persone, mentre gli attuali casi positivi in tutta la regione sono più d 48mila.

I casi Asl per Asl

Asl Roma 1: sono 471 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 2: sono 463 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 3: sono 466 i nuovi casi e 4 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 4: sono 129 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 5: sono 173 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 6: sono 264 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Frosinone: sono 218 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Latina: sono 319 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl di Rieti: sono 43 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Viterbo: sono 99 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.