Costringe un 18enne a scendere dal bus e lo minaccia con coltello per derubarlo: arrestato Lo ha avvicinato a bordo del bus, lo ha costretto a scendere e, minacciandolo con un coltello, si è fatto consegnare i soldi del 18enne prima di darsi alla fuga.

A cura di Beatrice Tominic

Quando è stato avvicinato, si trovava a bordo di uno dei bus Cotral che porta a Frascati: è qui che un uomo si è rivolto ad un ragazzo di 18 anni, costringendolo a scendere alla fermata per derubarlo. È successo lo scorso 10 gennaio. Da allora, quando il ragazzo ha sporto denuncia per quanto accaduto, i carabinieri della stazione di Frascati si sono messi sulle tracce dell'uomo, fino a quando non sono riusciti a trovarlo.

La vicenda e il furto

La vittima del furto, un ragazzo romano di appena 18 anni, si trovava a bordo di uno dei bus Cotral a Frascati quando è stato avvicinato da un uomo che aveva il volto coperto da una sciarpa. L'uomo lo ha costretto a scendere alla prima fermata utile e, minacciandolo con un coltello, lo ha obbligato ad effettuare un prelievo allo sportello bancomat di un istituto bancario che si trova nel centro di Frascati, a largo Pentini. Dopo aver prelevato 20 euro, il ragazzo è stato costretto a consegnare i soldi all'uomo che si è immediatamente dato alla fuga.

La denuncia e le ricerche

Dopo quanto avvenuto, il ragazzo si è subito recato alla caserma dei carabinieri di Frascati per sporgere denuncia a seguito della quale i militari hanno potuto avviare le indagini. I carabinieri hanno iniziato a ricostruire quanto accaduto partendo dalla descrizione che la vittima ha fornito del ladro e poi passando in rassegna le immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza che si trovano lungo le strade attraversate dai due e allo sportello della banca.

In breve tempo i militari sono riusciti ad identificare l'uomo, un 31enne già noto alle forze dell'ordine che è stato arrestato e trasportato in carcere, dove resta a disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Velletri, perché gravemente indiziato di essere l’autore della rapina.