Costringe la compagna incinta a drogarsi: la bimba nasce con gravi sintomi d’astinenza alla cocaina Maltrattamenti in famiglia e lesioni personali plurime aggravate sono le accuse formulate nei confronti di un uomo imputato per aver costretto la compagna incinta a drogarsi.

A cura di Alessia Rabbai

Tre anni e otto mesi di reclusione è la condanna richiesta nei confronti di un uomo cinquant'anni originario di Frosinone, imputato per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali plurime aggravate. Dalle indagini condotte dalla Procura è emerso che avrebbe costretto la compagna incinta a drogarsi. Se non lo faceva la picchiava. La donna dunque ha assunto la sostanza stupefacente nonostante fosse in dolce attesa, mettendo il pericolo la gravidanza. E una volta nata la bimba è risultata positiva alla cocaina, manifestando gravi sintomi d'astinenza dovuti alla droga. La Procura della Repubblica ha concluso le indagini preliminari. La sentenza nei confronti dell'imputato è prevista per febbraio. L'uomo assistito dall'avvocato Giampiero Vellucci si è difeso dalle accuse che gli sono state rivolte, dichiarandosi innocente e spiegando che la compagna assumeva abitualmente e autonomamente cocaina, senza che qualcuno la costringesse a farlo.

La donna ha denunciato di essere stata costretta a drogarsi

I fatti risalgono agli scorsi anni e le indagini sono partite dalla denuncia della donna presunta vittima di maltrattamenti e madre della bambina, che si è rivolta ad un'associazione che si occupa di violenza di genere. Sostenuta da questa associazione si è recata in caserma e ha raccontato la sua versione dei fatti ai carabinieri. Ai militari la donna ha raccontato di essere stata vittima del compagno, in quanto la costringeva ad assumere cocaina contro la sua volontà. Se si rifiutava di farlo veniva picchiata e lei temeva per l'incolumità della sua bambina in quanto era incinta. La positività della bambina è stata infatti riscontrata dai medici in ospedale, duarante i vari esami. Ora spetterà ai giudici pronunciare la sentenza.