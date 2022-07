Cosi rapinatori hanno assaltato un portavalori in pieno giorno a Roma: le immagini shock (VIDEO) Le immagini dell’assalto al furgone portavalori avvenuto lo scorso primo luglio a Roma.

A cura di Enrico Tata

Col volto incappucciato e le pistole puntate al volto del conducente, i malviventi si sono accostati al furgone blindato e lo hanno assaltato. È successo nella mattinata di venerdì 1 luglio in via Anteo a Torre Angela, periferia di Roma. Il tutto è avvenuto in pieno giorno, intorno alle 8 di mattina e sotto gli occhi di tanti residenti. Uno di loro ha realizzato il video che pubblichiamo. Come si vede nelle immagini, i banditi si sono avvicinati al mezzo blindato a bordo di un furgone. Lo hanno circondato e hanno rubato la pistola a una delle guardie giurate. Ne è nata una sparatoria, nel corso della quale è stato colpito uno dei vigilantes, ferito a una gamba, ma non gravemente.

I malviventi sono fuggiti con un bottino di 350mila euro

Il commando di rapinatori è riuscito ad aprire il portavalori e a rubare 350mila euro prima di scappare col bottino, come si vede nelle immagini, a bordo di un'automobile. I testimoni hanno chiamato subito il numero unico per le emergenze e le forze dell'ordine sono arrivate immediatamente sul posto. Per il momento, però, i rapinatori non sono stati ancora individuati e arrestati. Tutti indossavano guanti, giubbotti e passamontagna per rendersi irriconoscibili.

Indagini ancora in corso, caccia ai banditi

Sul caso stanno indagando gli investigatori della V sezione della squadra Mobile di Roma al comando di Alessandro Mennini. Secondo i risultati delle prime indagini, sembrerebbe escluso che il colpo possa essere stato messo a segno da criminali stranieri. In queste ore gli agenti stanno esaminando con attenzione i filmati realizzati dalle telecamere di sicurezza installate in zona e anche i filmati amatoriali realizzati dai residenti, come quello in alto.