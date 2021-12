Cosa sono i Centri d’ascolto per uomini maltrattanti e perché possono salvare la vita delle donne Fanpage.it racconta cosa sono i Cam, i Centri d’ascolto per uomini maltrattanti, perché è importante la loro presenza sul territorio nazionale e che vengano istituzionalizzati, inserendoli nella rete antiviolenza.

Marco e Giulio hanno raccontato la loro storia a Fanpage.it, per molto tempo hanno inflitto violenze fisiche e piscologiche alle proprie partner. Grazie al Centro d'ascolto per uomini maltrattanti di Roma, hanno potuto ricominciare, dopo aver intrapreso un percorso lungo e doloroso, fatto d'introspezione, duro lavoro su se stessi e sulla decodificazione delle proprie emozioni. "Ero impegnato con una donna e con lei ho avuto un figlio. Il rapporto con la mia compagna è cambiato perché è venuto fuori quello che ero – racconta Marco – Mettevo in atto una sottile e tagliente violenza psicologica ed economica, puntualizzavo sempre che ero io a portare lo stipendio più corposo a casa, la spesa la facevo io, lei doveva chiedermi ogni cosa, nella coppia mi ponevo in posizione dominante". Giulio ha invece spiegato come nei momenti in cui litigava con la compagna durante le violenze: "prevaleva una rabbia cieca, come un velo nero che mi si parava davanti e non riuscivo a dominare le mie emozioni".

Il presidente del Cam: "Gli uomini violenti possono cambiare"

Andrea Bernetti, presidente del Cam Roma, ha spiegato in cosa consistono questi centri e quali sono gli obiettivi che si prefiggono: "Lo scopo del nostro lavoro è quello di contribuire alla sicurezza delle donne e dei minori, dando una possibilità agli uomini di cambiare. I maschi che intraprendono questo percorso per scelta autonoma oppure indirizzati dalla famiglia o dalle istituzioni, vengono supportati da psicologi e psicoterapeuti sia singolarmente, che collettivamente, infatti condividono le loro esperienze in gruppi d'ascolto e questa è un'attività molto importante. Gli uomini che hanno fatto violenza non sono stati aiutati. Aiutarli non significa giustificarli, ma intervenire affinché possano cambiare".

Maiorino (M5S): "Necessario agire sugli uomini"

La senatrice del Movimento Cinque Stelle Alessandra Maiorino ha lanciato un suo disegno di legge per finanziare le realtà dei Centri d'ascolto per uomini maltrattanti: "La mia proposta va nella direzione della completa applicazione della Convenzione di Istanbul, e dell'integrazione all'interno della rete antiviolenza di questi centri, che rappresentano un dirompente messaggio culturale, perché l'unico modo per andare alla fonte della violenza è decostruire gli stereotipi di genere e agire sugli uomini". Per quanto riguarda i finanziamenti Maiorino ha anche annunciato che "abbiamo istituito un fondo, per ora di un milione di euro – e aggiunge – se noi riuscissimo attraverso questo disegno di legge ad istituzionalizzare questi centi all'interno della rete antiviolenza l'Italia diventerebbe pioniera in questo tipo di approccio".

