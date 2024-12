Cosa sappiamo della tragedia avvenuta a Roma: un bimbo di 11 anni è caduto dalla finestra ed è morto

video suggerito

Un bambino di 11 anni è morto dopo essere caduto dal decimo piano di un palazzo in via Iginio Giordani, periferia Est di Roma.

Un bambino di 11 anni è caduto dalla finestra al decimo piano di un palazzo al civico 70 di via Igino Giordani, periferia Est di Roma, ed è morto. Al momento della tragedia, avvenuta intorno alle 17 di ieri, giovedì 5 dicembre, il bambino si trovava in casa, nella sua cameretta, in compagnia della baby sitter. Il padre si trovava poco distante da casa. All'interno dell'appartamento c'era anche la sorellina e al quindicesimo piano abitano i nonni.

Il piccolo è caduto all'interno del cortile condominiale. Subito soccorso dai sanitari del 118, è stato accompagnato d'urgenza al policlinico pediatrico Bambino Gesù.

Nelle prossime ore gli investigatori ascolteranno i genitori e la baby sitter per accertare le cause di quello che sembra un tragico incidente.

Cosa sappiamo della tragedia avvenuta a Roma

Il bambino è stato soccorso e trasportato d'urgenza all'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma. I medici hanno fatto di tutto per salvargli la vita, ma il decesso del piccolo è stato ufficializzato intorno alle 20, circa tre ore dopo la caduta.

Racconta un testimone all'agenzia Ansa:

Ero appena uscito dalla palestra e stavo percorrendo il parco che costeggia le ‘torri' di via Igino Giordani quando ho sentito le urla. C'era il papà che gridava ‘Valerio, Valerio'. Stava rientrando a casa in quel momento e ha trovato il figlio per terra. Ho capito subito che era successo qualcosa di grave e mi sono avvicinato. Con altri abitanti del quartiere rimasti lì fino all'arrivo dell'ambulanza".

Via Igino Giordani, già nota per l'omicidio Varani

Teatro della tragedia avvenuta ieri è via Igino Giordani, IV Municipio di Roma, tra Verderocca e Colli Aniene. Via Iginio Giordani è diventata nota alle cronache il 6 marzo del 2016, il giorno dell'omicidio di Luca Varani, ucciso da Manuel Foffo, il proprietario dell'appartamento, e da Marco Prato, suicida in carcere circa un anno dopo l'omicidio, in un appartamento all'interno di un palazzo della via.