Morto il ragazzino di 11 anni caduto da una finestra di casa a Roma Non ce l’ha fatta il ragazzino di undici anni precipitato oggi pomeriggio da una finestra di casa a Roma. Arrivato all’ospedale Bambino Gesù in gravissime condizioni, è deceduto poco dopo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

È morto il ragazzino di undici anni caduto da una finestra di casa in via Igino Giordani a Roma. Il drammatico episodio è accaduto nel pomeriggio di oggi, giovedì 5 dicembre, in zona Collatina. In serata Ansa ha diffuso la notizia che non ce l'ha fatta. L'adolescente da quanto sappiamo finora è arrivato in ambulanza all'ospedale pediatrico Bambino Gesù con ferite e traumi gravissimi causati dalla caduta, il suo quadro clinico era fin da subito molto critico. I medici hanno fatto il possibile per cercare di salvargli la vita. Sulla vicenda lavorano gli agenti della Polizia di Stato, per ricostruire quanto successo.

Il ragazzino è precipitato dalla finestra di casa

Secondo quanto reso noto finora al momento dell'accaduto oggi pomeriggio il ragazzino sarebbe precipitato da una delle finestre di casa, per cause non note e ancora in corso d'accertamento. Il giovane ha fatto un volo di circa tre metri, finendo sull'asfalto e perdendo i sensi. Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 con la richiesta urgente d'intervento per un ragazzino le cui condizioni di salute sembravano gravissime, sul posto è arrivato il personale sanitario con l'ambulanza a sirene spiegate.

Accertamenti in corso sulla dinamica

I paramedici gli hanno prestato le prime cure già sul posto, lo hanno preso in carico e trasportato con codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma. Le sue condizioni sono parse fin da subito disperate. Presenti sul posto gli agenti della polizia di Stato, che indagano per cercare di ricostruire la dinamica esatta dell'accaduto. Al momento non si esclude alcuna ipotesi, dalla caduta accidentale al gesto volontario.