Cosa racconta il luogo dove Vasile Frumuzache ha abbandonato i cadaveri di Denisa Paun e Ana Andrei Anche il posto dove sono stati ritrovati i corpi di Denisa Adas e Ana Andrei può fornire spunti interessanti per determinare un profilo criminologico del killer Vasile Frumuzach. Ne parla il criminologo Cosimo D'Oronzo.

A cura di Simona Berterame

Vasile Frumuzache, 32 anni, guardia giurata residente a Monsummano Terme, ha confessato di aver ucciso Denisa Maria Paun (inizialmente conosciuta con il cognome del marito da cui si era separata, Adas) e Ana Maria Andrei. I corpi delle due donne, entrambe escort, sono stati ritrovati nei pressi di un casolare abbandonato a Montecatini Terme. Anche il luogo del ritrovamento può dirci qualcosa in più sulle caratteristiche di questo killer, considerando che gli inquirenti non escludono la presenza di altre vittime.

A fornirci un quadro è il criminologo Cosimo D'Oronzo che conosce bene questi luoghi essendo residente da diversi anni proprio a Monsummano Terme.

Vasile Frumuzache.

Il luogo dell'abbandono

"Il luogo si trova in una zona della Montecatini bene, in mezzo a tante ville e case molto costose. Nello specifico il casale abbandonato si trova in fondo ad una mulattiera. Non è una zona di passaggio, ci vai perché lo conosci e non puoi capitarci per caso", spiega il criminologo. Si tratta di un'area isolata dove è presente solo un casolare abbandonato e intorno è tutta campagna. I corpi sarebbero stati ritrovati a poca distanza l'uno dall'altro.

Il casolare a Montecatini.

"Vasile Frumuzache avrebbe detto agli inquirenti che lui si recava in quel posto per rilassarsi e questo potrebbe far dedurre che possa essere tornato lì anche dopo i delitti". Adesso gli inquirenti stanno cercando di mettere in fila vari elementi e ci sarebbero sospetti su possibili altre vittime. "Purtroppo c'è un forte sospetto che non abbia ucciso solo due donne. Io sono convinto che se non fosse stato fermato avrebbe ucciso ancora". aggiunge il criminologo.

Il canneto di Montecatini, a pochi passi dal casolare.

Il profilo del killer Vasile Frumuzache

"La storia del ricatto è soltanto una scusa per giustificare le sue azioni e cercare di trovare un togliersi delle responsabilità ed accusare in qualche modo la vittima", continua D'Oronzo in riferimento alle dichiarazioni rese agli inquirenti dal reo confesso, il quale avrebbe detto di essere stato ricattato da Denisa Paun. "Anche nel primo caso lui in qualche modo cerca di spostare la colpa sulla vittima, dicendo che lei lo avrebbe rifiutato e quindi poi l'avrebbe colpita".

Ana Maria Andrei e Denisa Maria Paun