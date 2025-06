video suggerito

La confessione del killer di Denisa Maria Adas: "Ho ucciso un'altra donna prima di lei" Vasile Frumuzache ha confessato di aver ucciso Denisa Maria Adas. Nelle ultime ore ha rivelato di aver ucciso un'altra donna prima lei: "Ha provato a scappare e l'ho accoltellata".

A cura di Beatrice Tominic

A sinistra Denisa Adas, a destra l'uomo che ha confessato il suo omicidio, Vasile Frumuzache

Non soltanto Denisa Maria Adas. L'uomo che ha confessato di aver ucciso la escort trentenne, Vasile Frumuzache, nel corso dell'interrogatorio, ha rivelato che prima di lei aveva ucciso un'altra donna, Ana Maria Andrei, abbandonando il suo corpo nello stesso campo in cui è stata ritrovata Adas, a Montecatini Terme, in provincia di Pistoia. Nel corso delle ispezioni i carabinieri avevano trovato la sua automobile nell'abitazione di Frumuzache.

"Aveva provato a scappare e l'ho accoltellata", ha detto agli inquirenti che, dopo aver fatto scattare le verifiche, hanno ritrovato i resti anche dell'altra donna. Si chiamava Ana Maria Andrei e risultava essere scomparsa il primo agosto 2024. Anche lei lavorava come escort.

Il killer di Denisa Maria Paun confessa un altro omicidio: "L'ho uccisa l'anno scorso"

Nelle ultime ore Vasile Frumuzache, guardia giurata, ha confessato il delitto. I carabinieri hanno svolto numerose nell'abitazione dell'uomo. È stato qui che hanno ritrovato un'automobile che risulta appartenere a Ana Maria Andrei, la donna scomparsa nell'agosto scorso. I militari hanno allora chiesto spiegazioni alla guardia giurata, che ha confessato di averla accoltellata e uccisa: "Voleva provare a scappare", ha spiegato.

Avrebbe poi abbandonato il corpo della donna nello stesso campo in cui, a quasi dieci mesi di distanza, ha lasciato anche quello di Adas. Nel corso delle verifiche gli inquirenti hanno trovato ulteriori resti umani che non apparterrebbero ad Adas. Per l'identificazione certa, però, sarà presto disposto un esame del Dna.

Questo potrebbe aprire nuove ipotesi sul caso e sul movente. Fino ad ora, infatti, Frumuzache ha dichiarato di aver ucciso Adas perché lo ricattava. "Mi ha chiesto 10mila euro – ha rivelato in interrogatorio, difeso dall'avvocato Diego Capano – Avrebbe detto a mia moglie del nostro incontro". Non si arrestano le indagini degli inquirenti.

Il ritrovamento del corpo a Montecatini Terme

Ha confessato di aver ucciso un'altra donna, quasi un anno prima di Denisa Maria Adas. Secondo quanto rivelato nel corso dell'ultimo interrogatorio alla Procura di Prato, Vasile Frumuzache avrebbe accoltellato la donna, anche lei di professione escort. I militari sono al lavoro per confermare la provenienza dei resti rinvenuti nel campo e la modalità in cui la donna è stata uccisa.

Nel frattempo, però, sono riusciti a ricostruire quanto avvenuto. Il killer l'ha uccisa e poi nascosta fra i rovi. Dopo averla uccisa, l'ha decapitata, e ne ha bruciato la testa, abbandonandola a un chilometro di distanza dal corpo. Nei confronti di Frumuzache l'accusa è quella di omicidio volontario e soppressione di cadavere.

Articolo in aggiornamento