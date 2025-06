video suggerito

Trovato il corpo senza vita di Denisa Maria Adas, scomparsa da Prato 20 giorni fa: arrestato un uomo Il corpo di Denisa Maria Adas è stato trovato nascosto tra i rovi, vicino a un casolare abbandonato a Montecatini Terme. Fermato un uomo di 32 anni, connazionale della vittima. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Natascia Grbic

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Scomparsa Denisa Maria Adas ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Le ricerche di Denisa Maria Adas si sono concluse nel peggiore dei modi: la donna, scomparsa da Prato nella notte tra il 15 e il 16 maggio, è stata rinvenuta senza vita a Montecatini Terme. Il corpo è stato trovato tra i rovi vicino a un casolare abbandonato. Un uomo di 32 anni residente a Monsummano Terme, a Pistoia, è stato fermato con le accuse di omicidio e soppressione di cadavere. Si tratta di un connazionale della vittima, anche lui originario della Romania. L'uomo è stato incastrato dalle immagini delle telecamere di sorveglianza, dai tabulati telefonici e dal gps della macchina, che ha segnato tutti gli spostamenti.

La scomparsa da Prato 20 giorni fa

Denisa Maria Adas è scomparsa da Prato nella notte tra il 15 e il 16 maggio. Residente a Roma, nel quartiere di Torpignattara,era andata nella città toscana per incontrare dei clienti. La 30enne lavorava come escort, e si spostava spesso in varie città d'Italia. La sera della scomparsa aveva ricevuto due clienti, ha parlato al telefono con la madre, e poi di lei non si è più saputo nulla. I due telefoni risultavano spenti, mentre dalla camera presa in affitto al residence Ferrucci mancavano alcuni suoi effetti personali, tra cui due valigie e uno zaino. Sin da subito la famiglia si è detta sicura che le fosse accaduto qualcosa.

Le indagini della procura di Prato

La procura di Prato aveva aperto un fascicolo d'indagine per sequestro di persona, e iscritto nel registro degli indagati un avvocato di Reggio Calabria che si riteneva poter essere il mandante del sequestro. In realtà l'uomo, come sostenuto sin da subito da Maria Cristina Paun – madre della 30enne – e dalle sue avvocate, era solo un amico di vecchia data di Paun, e non sapeva nulla di quanto accaduto ad Adas. Le indagini, inoltre, sono state rallentate anche a causa di un malfunzionamento del sistema di videosorveglianza comunale: nello scaricare le immagini delle telecamere i carabinieri hanno riscontrato numerose difficoltà, con le stesse che si bloccavano in continuazione non consentendo di visionarle. Una volta acquisite, la svolta, con il ritrovamento del corpo della donna e il fermo dell'uomo, che è stato arrestato.