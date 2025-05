video suggerito

Denisa Maria Adas, l'avvocato indagato: "Mai incontrata e mai stato a Prato, ho solo dato consigli alla madre" Parla l'avvocato indagato, che spiega di non essere coinvolto in nessun modo nella vicenda, se non come amico della madre della escort scomparsa. "Non penso al rapimento, è difficile che sia ancora viva dopo tutto questo tempo".

A cura di Redazione Roma

Maraco Crocitta sarebbe l'avvocato indagato nell'ambito della scomparsa di Maria Denisa Adas, secondo quanto emerso negli scorsi giorni dagli ambienti investigativi. L'uomo, calabrese, ha dichiarato oggi che il suo coinvolgimento sarebbe solo un equivoco, e che è pronto a chiarire al più presto che lui, con il presunto rapimento della escort 30enne, non ha nulla a che fare.

Raggiunto al telefono dal quotidiano il Messaggero ha tentato di spiegare cosa è accaduto. L'uomo ha spiegato di non aver mai incontrato e di non aver mai parlato con Denisa, tantomeno per ragioni "professionali". "Mai incontrata. Non la conosco e aggiungo che non sono mai andato a fare sesso a pagamento in tutta la mia vita", ha spiegato. Invece racconta di conoscere la madre della ragazza, che è un'amica, e di averla conosciuta difendendo il suo ex compagno.

"Siamo amici, io non rinnego l'amicizia, che è per sempre. Avevo seguito il compagno della signora Cristina per un caso, è così che siamo rimasti in contatto. Lei mi ha raccontato meglio di quel che era successo e io ho solo cercato di capire e starle vicino". Non si sarebbe dunque proposto come intermediario, e non avrebbe suggerito piste. "Non faccio questi atti criminali", ha ribadito aggiungendo di non aver ancora ricevuto nessun avviso di garanzia.

Non si tira indietro però da fare delle ipotesi sul destino di Denisa. "Penso a qualcosa di diverso dal rapimento – ragiona il legale – se fosse stata rapita per scopi estorsivi sarebbe presto emerso. Se fosse stata presa perché da sfruttare nel campo della prostituzione, i rapitori non le avrebbero fatto cambiare abitudini di vita". Poi la constatazione che "è difficile che sia ancora viva dopo tutto questo tempo". Una preoccupazione questa, sicuramente condivisa da chi sta portando avanti le indagini.