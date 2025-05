video suggerito

Denisa Adas scomparsa da 10 giorni, cosa sappiamo e perché la pista del sequestro resta probabile Accertamenti in corso sul presunto avvocato che ha avuto contatti con la madre di Denisa Maria Adas. Potrebbe essere il mandante del rapimento. La 30enne è scomparsa nel nulla a Prato da quasi dieci giorni. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

A cura di Enrico Tata

22 CONDIVISIONI condividi chiudi

Denisa Maria Adas, 30enne di nazionalità romena residente a Roma, è scomparsa nel nulla a Prato da quasi dieci giorni. Le indagini continuano, ma la giovane escort ancora non è stata trovata. Al momento l'ipotesi più plausibile resta quella del rapimento.

La misteriosa telefonata con l'avvocato

Un'amica della 30enne scomparsa ha raccontato agli investigatori di una telefonata ricevuta dalla madre della ragazza dopo la scomparsa della figlia. Chiamata che la donna ha nascosto alle forze dell'ordine e agli inquirenti e per questo è stata indagata per false dichiarazioni. Il contatto lo avrebbe avuto con un presunto avvocato attraverso un numero secondario, uno smartphone di cui non aveva fatto menzione in precedenza, che è stato sequestrato e analizzato dai carabinieri. Nel registro c'è in effetti una telefonata con questo avvocato. Chi è? Ha un ruolo nella scomparsa di Denisa Adas?

L'avvocata della madre di Denisa Adas a Fanpage.it

Secondo Marianna De Simone, l'avvocata della madre della 30enne scomparsa, l'avvocato non ha alcun ruolo nel presunto rapimento. "In base agli elementi in mio possesso, nel telefono della signora non è stato trovato alcunché. Nessuna promessa di ritrovamento di Denisa, nessun accordo a rinvenire la ragazza fuori dalle competenze delle forze dell'ordine. La signora ha solo parlato con un avvocato, che è un suo amico di lunga data, che ha dato un'opinione sull'accaduto, dicendo che secondo lui si sarebbe trattato di un rapimento. Ma siamo nell'ambito delle considerazioni personali. La banda di rumeni, l'eventuale riscatto e rapimento, sono tutte ipotesi, nessun riscontro certo", ha detto la legale a Fanpage.it.

"La signora si è affidata un po' al parere di terzi nella speranza che qualcuno potesse aiutarla a trovare una pista, ma non ha voluto omettere nulla alle forze dell'ordine. Per quello che ho potuto accertare e rilevare e in base alle informazioni in mio possesso, questa tesi è assolutamente da smentire".

Accertamenti sull'avvocato: ha un ruolo nel rapimento?

Un'amica di Denisa, ritenuta credibile dai pm, ha parlato di un rapimento ad opera di una banda di connazionali. Denisa sarebbe stata torturata e seviziata. Il mandante sarebbe stato questo presunto avvocato, un ex cliente rifiutato, che non avrebbe accettato la fine del rapporto e avrebbe cercato di costringere la 30enne in tutti i modi ad avere una relazione con lui.

Quel che è certo è che i carabinieri di Prato stanno svolgendo accertamenti proprio su questo avvocato e un'ipotesi della procura è proprio quella che lui possa essere il mandante del sequestro ad opera di una banda di romeni.