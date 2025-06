video suggerito

Morte Denisa Maria Adas: l’assassino l’ha decapitata, poi ha dato fuoco alla testa Sul corpo della trentenne i segni di un femminicidio brutale. Poi il tentativo maldestro e feroce di impedire il riconoscimento: Denisa Maria Adas dopo essere stata uccisa è stata decapitata, la testa bruciata e abbandonata a un chilometro di distanza dal corpo. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Redazione Roma

1.093 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Scomparsa Denisa Maria Adas ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Ieri con il ritrovamento del corpo c'è stata la conferma di quella che purtroppo appariva già una certezza: Denisa Maria Adas è stata uccisa. Il corpo della trentenne, che di professione faceva l'escort, è stato trovato tra i rovi nei pressi di una cascina in provincia di Pistoia. Era scomparsa da Prato, dove risiedeva in un albergo per una delle sue tante trasferte di lavoro, nella notte tra il 15 e il 16 maggio. Nei primi giorni si era ipotizzato un rapimento, poi la strada dell'omicidio si era fatta più concreta ora dopo ora.

La morte di Denisa un femminicidio brutale

Gli investigatori hanno infine rinvenuto il corpo nel territorio del comune di Montecatini Terme, tra le colline impervie e in una zona ben poco frequentata, tra vecchi edifici di campagna abbandonati, dove difficilmente si avventura qualcuno. Accanto al corpo il trolley ancora aperto. Da quanto si apprende sul cadavere in decomposizione visibili i segni di un femminicidio brutale, e poi il tentativo maldestro ed efferato di impedire il riconoscimento del corpo: dopo avere ucciso Denisa l'ha decapitata, ha dato fuoco alla testa, e l'ha abbandonata a circa un chilometro di distanza.

Corpi speciali in azione per fermare il killer di Denisa

Per il femminicidio della donna di trent'anni, di origine romena e da anni residente a Roma, nel quartiere di Torpignattara, è stato arrestato Vasile Frumuzache, 32 anni, di mestiere guardia giurata. L'uomo vive nel comune di Monsummano Terme nel Pistoiese assieme alla moglie e ai figli. Ieri i carabinieri del Gis hanno fatto irruzione nella sua abitazione con un blitz improvviso, giudicando l'uomo pericoloso e armato, ben addestrato a sparare. Le forze speciali dei carabinieri hanno fatto irruzione non dandogli il tempo di reagire o di opporre resistenza.

Le indagini e il ritrovamento del corpo Denisa Maria Adas

Fondamentali per risalire al killer l'analisi dei tabulati telefonici, ma soprattutto del Gps della sua Golf: gli spostamenti dell'auto hanno consentito di risalire al luogo dove ieri a metà mattinata il corpo è stato ritrovato. Frumuzache ha confessato l'omicidio, anche se restano da chiarire alcuni aspetti della dinamica e del movente di quanto accaduto. Ora deve rispondere della accuse di omicidio volontario e occultamento di cadavere.