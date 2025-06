video suggerito

Vasile Frumuzache, ipotesi serial killer: nuovi indizi su altre donne uccise Vasile Frumuzache, il 32enne che ha già confessato di aver ucciso Ana Maria Andrei e Denisa Maria Adas, potrebbe essere un serial killer: nuovi indizi in tal senso sarebbero emersi dalla perquisizione della sua abitazione. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Enrico Tata

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Vasile Frumuzache.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Morte Denisa Maria Adas ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

L'ipotesi degli inquirenti è che sia un serial killer, Vasile Frumuzache, il 32enne che ha già confessato di aver ucciso Ana Maria Andrei e Denisa Maria Adas. Nuovi indizi in tal senso sarebbero stati trovati nel corso della perquisizione della sua abitazione a Monsumanno Terme, provincia di Pistoia, e porterebbero a questa terribile e inquietante conclusione.

Gli investigatori che stanno indagando sul caso ipotizzano che le vittime possano essere più di due, proprio per queste tracce individuate nel corso dei rilievi. Domani mattina, comunque, si terrà l'udienza di convalida del fermo in carcere. L'accusa è di omicidio e soppressione di cadavere.

Pm fa esaminare 7 anni di traffico telefonico di Frumuzache

I pm hanno disposto l'esame di ben sette anni di traffico telefonico degli apparecchi, fissi e mobili, di proprietà del 32enne romeno. Il pm Tescaroli ha chiesto l'esame dei tabulati dei numeri di telefono in uso al vigilante fermato con l'obiettivo di ricostruire la sua rete di rapporti e contatti.

Il killer aggredito in cella da un parente di Ana Maria Andrei

Intanto oggi il killer è stato aggredito in carcere a Prato da un altro detenuto, parente di Ana Maria Andrei. Stando a quanto si apprende, quest'ultimo lo ha ferito con dell'olio bollente. Frumuzache è stato soccorso e ricoverato al pronto soccorso. "L'autore ha potuto agire indisturbato senza alcun controllo. Il fatto è di particolare gravità perché ogni persona anche se in ipotesi di responsabile di gravi crimini, ha il preciso diritto di essere tutelata, trattata con umanità e rispettata come essere umana", fa sapere la procura di Prato.