Chi era Ana Maria Andrei, uccisa da Vasile Frumuzache: la sua scomparsa considerata "allontanamento volontario" Sparita nel nulla nel 2024 e ritrovata, dieci mesi dopo, in un campo a Montecatini. La scomparsa di Ana Maria Andrei era stata classificata come "allontanamento volontario". Ma il suo corpo è stato rinvenuto vicino a quello di Denisa Paun a Montecatini dieci mesi dopo.

A cura di Beatrice Tominic

Hanno classificato la scomparsa di Ana Maria Andrei come "allontanamento volontario". Il corpo della donna, invece, non si era mai allontanato dal campo di Montecatini Terme. Si trovava nello stesso campo in cui, dieci mesi dopo, Vasile Frumuzache ha abbandonato anche il corpo di Denisa Maria Paun.

A fornire elementi utili per individuare il luogo con i resti della donna, anche lei, come Paun, di professione sex worker, è stato lo stesso Frumuzache dopo essere stato incastrato dall'automobile e dal telefonino di Andrei, riacceso dopo nove mesi di silenzio il 15 maggio scorso e geolocalizzato nel residence da dove è scomparsa Denisa Paun.

Ana Maria Andrei e Denisa Maria Paun

Chi era Ana Maria Andrei, vittima di Frumuzache

Mentre Denisa Paun era residente a Roma e si spostava in Toscana soltanto per incontrare i clienti, Ana Maria Andrei abitava in modo stabile a Montecatini Terme, in provincia di Pistoia, nella zona sud-ovest della città, una periferia attraversata dall'autostrada A/11 Firenze-Mare.

Secondo quanto appreso da Fanpage.it, come raccontato da chi la conosceva, a differenza di Paun, non era una sex worker di alto livello ed era una persona molto sola. Sembra che lavorasse su strada, nella zona della stadio: forse anche per questo sembra che non avesse una rete solida con le colleghe. Potrebbe aver lavorato saltuariamente anche come ragazza immagine in discoteca e ciò che guadagnava lo spediva alla mamma e alla nonna, che vivevano in Romania.

Ana Maria Andrei.

Aveva altri parenti che vivevano a Prato, dei cugini. Fra loro, probabilmente, anche quella che ha lanciato l'allarme il primo agosto, dopo qualche giorno senza aver ricevuto alcuna notizia dalla donna. Oltre a loro, però, non aveva molti contatti in Italia, non aveva amici, ma viveva con una coinquilina. Secondo alcune indiscrezioni, ancora in fase di accertamenti, inoltre, nell'ultimo periodo sembra che avesse paura che qualcuno potesse entrare in casa sua.

Per quasi un anno non si erano avute notizie della donna. Una volta riscontrate le prove necessarie, in sede di interrogatorio in Procura a Prato, Frumuzache è stato messo alle strette. E ieri, alla fine, ha confessato anche questo delitto. "Voleva scappare e l'ho accoltellata", ha detto inizialmente. Andrei si sarebbe opposta a un rapporto orale a pagamento e ha tentato la fuga, invano.

La scomparsa di Ana Maria Andrei nell'agosto del 2024

L'allarme per la scomparsa di Ana Maria Andrei risale alla scorsa estate. A denunciare che Andrei era sparita, una cugina. Il caso che risulta alla prefettura di Pistoia, non sarebbe approdata all'autorità giudiziaria. I carabinieri che hanno indagato sulla vicenda lo scorso anno, infatti, hanno chiuso le attività classificando il caso come "allontanamento volontario" dopo che le attività di ricerca hanno dato esito negativo.

Vasile Frumuzache.

Di Ana Maria Andrei non si sono avute più notizie. Almeno fino al 15 maggio scorso, quando la sua utenza telefonica si è improvvisamente riaccesa. Le celle telefoniche geolocalizzano il dispositivo nel residence di Prato da dove è sparita Denisa Paun. Questo è il primo collegamento fra le due ragazze. Nel corso degli accertamenti su Frumuzache, in seguito, gli inquirenti hanno rinvenuto anche l'automobile della donna, con la targa cambiata e ridipinta di nero.

I resti di Ana Maria Andrei nel canneto a pochi passi dal corpo di Denisa Paun

Nel corso dell'interrogatorio ha poi spiegato come individuare il corpo di Andrei nello stesso canneto in cui è stato ritrovato quello di Paun. Si trovava a poca distanza dai rovi sotto cui aveva lasciato il primo, vicino al casolare. A differenza del primo rinvenuto, non sembra ci siano elementi che possano far ipotizzare uno smembramento del cadavere. Ma i resti si trovano in avanzato stato di decomposizione. Per accertare l'identità del corpo, sebbene per gli inquirenti non ci siano dubbi, sarà disposta presto l'autopsia e un prelievo del Dna. Ulteriori esami, infine, aiuteranno a ricostruire le modalità in cui si è svolto il femminicidio. I loro potrebbero non essere le uniche vittime di Frumuzache.

Denisa Paun.