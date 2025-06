video suggerito

Non solo Denisa Maria Paun e Ana Maria Andrei: “Frumuzache potrebbe aver ucciso altre donne” Vasile Frumuzache potrebbe aver ucciso altre donne in questi anni. Lo credono gli investigatori, che non escludono di trovarsi davanti a un serial killer. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Natascia Grbic

26 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Morte Denisa Maria Adas ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Non solo Denisa Maria Paun e Ana Maria Andrei: le vittime di Vasile Frumuzache, il 32enne guardia giurata autore dei due femminicidi, potrebbe aver ucciso altre donne. Lo ritengono possibile gli investigatori, che stanno incrociando gli annunci delle donne scomparse con le città dove ha vissuto. S'indaga soprattutto tra le fila delle sex worker: sia Paun che Andrei lavoravano come escort, ed è altamente probabile – se non certo – che questo non sia un caso. E che Frumuzache abbia agito perché consapevole che spesso per queste donne le ricerche non sono condotte in maniera approfondita.

La scomparsa e la morte di Ana Maria Andrei

Nel caso di Ana Maria Andrei, la prima vittima nota di Vasile Frumuzache, la denuncia risultava alla prefettura di Pistoia, ma non era mai arrivata all'autorità giudiziaria. A segnalare la sua scomparsa era stata una cugina il primo agosto 2024, preoccupata perché non riusciva a mettersi in contatto con lei. La vicenda però, non aveva avuto seguito, nessuno aveva cercato Andrei. Che è rimasta per nove mesi in quel casolare a Montecatini Terme, fino a che di lei non sono rimaste solo le ossa. Molti parenti e amici della ragazza erano in Romania, e da lì non era semplice dare una spinta alle ricerche. In Italia c'era chi mormorava fosse andata via con un uomo. E, così, nessuno ha provato a cercarla.

Frumuzache incastrato dal telefono della vittima

Il nome di Ana Maria Andrei è ricomparso quando la sua sim ha agganciato una cella a Prato. Il killer si era chiamato con quel cellulare, tradendosi, perché quando i carabinieri hanno analizzato i tabulati telefonici hanno scoperto che quel numero era intestato alla ragazza. A casa di Frumuzache, inoltre, c'era la Bmw della 27enne, dipinta di nero in modo grossolano. Scoperto che il numero e la macchina appartenevano a una ragazza scomparsa, ne hanno chiesto conto a Frumuzache. Che ha subito confessato il femminicidio. La guardia giurata ha ucciso la donna perché si era rifiutata ad alcune prestazioni sessuali. Lui l'ha accoltellata e ha poi occultato il corpo nello stesso casolare in cui poi ha portato quello di Denisa Maria Paun.

Il femminicidio di Denisa Maria Paun

Come Andrei, anche Denisa Maria Paun lavorava come escort, era romena, e aveva la stessa fisicità della prima vittima. Anche lei è stata uccisa dopo un incontro sessuale, e abbandonata nello stesso campo. Il killer aveva portato con sé lo stesso coltello con cui aveva ucciso Andrei: un dettaglio che porta a pensare che il femminicidio sia stato premeditato. Frumuzache ha anche aspettato che la moglie non fosse a casa per compiere i delitti: in entrambi i casi era partita ed era andata fuori città.

Un modus operandi, quello dell'uomo, che potrebbe nascondere un femminicida seriale. Per questo non è escluso che le vittime siano di più, e che Andrei e Paun non siano state le sole a perdere la vita per mano del 32enne.