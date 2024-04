video suggerito

Cosa fare il giorno del 1 maggio a Roma: gli eventi e i musei aperti per la Festa dei Lavoratori Cosa fare a Roma durante il 1 maggio, il giorno della festa dei lavoratori? L’elenco dei siti archeologici, degli eventi e dei musei statali aperti. Chiusi invece i musei civici. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Rosario Federico

Il primo maggio a Roma è alle porte: iniziative ed eventi, come il consueto appuntamento con il "Concertone" che quest'anno si svolge al Circo Massimo.

Nella Capitale molte sono le aperture straordinarie dei luoghi della cultura, così come comunicato dal ministero dei Beni culturali (MIC): musei, parchi archeologici e siti culturali statali aperti con i consueti costi e modalità per i cittadini romani e per i turisti. Chiusi invece i musei civici per l'intera giornata di mercoledì 1 maggio, ad eccezione del Foro Romano e dei Fori Imperiali.

L'iniziativa vuole promuovere il turismo nella città di Roma anche nei giorni festivi e vivere la Festa dei Lavoratori come un giorno di riposo da trascorrere nella bellezza e nella storia italiana. Il ministero dei Beni culturali, nell'annunciare la giornata di aperture, ha proposto una campagna social che come immagine ripropone la "ruota dentata" come simbolo del lavoro, richiamato anche nell'articolo 1 della Costituzione.

Tutti i musei statali sono aperti a Roma per il 1 maggio

Per tutta la giornata di mercoledì 1 maggio i musei statali a Roma sono aperti, con i consueti costi e modalità. Il ministero ha fornito una lista consultabile sui suoi canali ufficiali con tutte le aperture.

Questi alcuni dei musei statali aperti a Roma e fuori città:

Pantheon

Castel Sant'Angelo

Terme di Caracalla

Terme di Diocleziano

Galleria Spada

Istituto autonomo Vittoriano e Palazzo Venezia

Palazzo Massimo

Galleria Corsini

Palazzo Barberini

Museo Boncompagni Ludovisi per le arti decorative

Museo Hendrik Christian Andersen

Museo Mario Praz

Museo delle Civiltà e degli Strumenti musicali

Ostia Antica

Villa d'Este

Villa Adriana

Chiusi i musei civici per la giornata del 1 maggio

Nel giorno dedicato alla Festa dei Lavoratori, i musei civici resteranno invece a porte chiuse. L'intero sistema musei della città di Roma sarà chiuso per tutta la giornata del 1 maggio, ad eccezione dei Fori Imperiali e del Foro Romano che saranno aperti e accessibili gratis con il Biglietto Forum Pass.

Gli eventi in programma

Tante le iniziative in programma nella Capitale nella giornata: dal Concertone al Circo Massimo, al Conca d'Oro street food fino alla Festa del gusto all'Eur. Il classico appuntamento con il concerto del Primo Maggio offre divertimento e spensieratezza ai tanti appassionati di musica. Quest'anno salgono sul palco molti volti noti della musica italiana come Ariete, Coez e Frah Quintale, Colapesce e Dimartino, Dargen d'Amico, Ermal Meta, La Rappresentante di Lista, così come i Negramaro, Noemi, Piero Pelù, Rose Villain e Tananai. La chiusura dell'evento è invece affidata a Geolier. Il via è fissato alle 13.15.

Conca d'Oro diventa la capitale del cibo e del divertimento da strada dal 1 maggio e fino a domenica 5 maggio. Nel villaggio Street Food si può gustare il meglio della cucina "on the road", in tutte le sue sfumature comprese le ultime novità provenienti da tutto il mondo. Dai panini con delizie di pesce alle bombette cotte allo spiedo: ce n'è davvero per tutti i gusti. L'ingresso è gratuito e si può accedere dalle ore 12.00 alle ore 24.00.

Altra tappa per lo street food anche per "La Festa del gusto all'Eur" tra arancini, panini con porchetta, pizza al taglio, focacce, panzerotti e molto altro. Non solo cibo da gustare ma anche da preparare! Tanti i laboratori di cucina per bambini e i giochi interattivi con tema cibo, passando per le animazioni con artisti di strada e gli spettacoli teatrali.