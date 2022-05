Cosa fare a Roma per il weekend lungo del 2 giugno: 5 eventi per adulti e bambini Sono molti gli eventi previsti in questo lungo weekend che, grazie alla Festa della Repubblica giovedì 2 giugno, per qualcuno parte con qualche giorno d’anticipo. Ecco cosa fare a Roma e dintorni.

A cura di Beatrice Tominic

Le frecce tricolori, appuntamento tradizionale di giovedì 2 giugno.

La fine della scuola è alle porte e nell'aria si inizia a sentire, ormai già da qualche giorno, il caldo dell'estate. A ricordarci che presto arriverà la stagione estiva ci sono anche le celebrazioni del 2 giugno, nel settantaseiesimo anniversario della Festa della Repubblica del nostro Paese. In questo giorno di festa, oltre al ritorno della tradizionale parata militare con il passaggio delle frecce tricolori sulla capitale e al Rino Gaetano Day, giunto ormai alla dodicesima edizione, sono stati organizzati molti eventi nella città di Roma e nelle zone limitrofe: numerosi eventi, inoltre, sono previsti anche per tutto il week end successivo, quello di sabato 4 e domenica 5 giugno.

Festa della Repubblica al Castello di Santa Severa

Il Castello di Santa Severa si anima all'inizio di questa nuova stagione estiva: negli spazi della Regione Lazio gestiti dalla società regionale LAZIOcrea in collaborazione con il Comune di Santa Marinella, arrivano arriva la magia di Imprenditore di sogni.

Dalle 11:00 alle 12:30, dalle 16:00 alle 17:00, dalle 18.00 alle 19.00 sono previsti i momenti di animazione, oltre all'arte e la bellezza che ogni visitatore o visitatrice può ammirare grazie agli artisti di strada, musicisti e acrobati presenti negli spazi del castello. Nel corso dell'evento, le persone presenti possono partecipare attivamente, disegnando su una tela, suonando la chitarra o soffiando per creare bolle di sapone.

Uno scorcio del castello di Santa Severa.

L'aria di festa si sente grazie alla grande bandiera italiana dove ognuno può scrivere il proprio pensiero sulla libertà e all'ingresso, dove uno strillone distribuisce un giornalino di benvenuto con tutte le curiosità sulla nascita della Repubblica. Oltre a tanta musica, alla bottega del castello sono disponibili le degustazioni gratuite.

"Fantastica Italia" al Castello di Lunghezza

Per spiegare la Festa della Repubblica ai più piccoli e alle più piccole, il Castello di Lunghezza con il Fantastico Mondo del Fantastico ha organizzato una giornata speciale sia nel weekend che nella giornata del 2 giugno: con l'evento "Fantastica Italia", si celebra insieme a tanti personaggi delle fiabe l'anniversario così importante per la nostra storia. Qui a sfilare nella parata, anziché gli agenti dell'Arma, ci sono i personaggi del regno della fantasia che, portando le bandiere tricolori, danno vita a nuovi spettacoli. Durante la giornata del 2 giugno, i bambini e le bambine possono partecipare ai laboratori gratuiti e imparare l'Inno di Mameli.

Per l'occasione, il prezzo del biglietto, sia per giovedì 2 giugno che per domenica 5, viene venduto a 13 euro, anziché 14 il ridotto e 16 l'intero.

La sfilata per la Festa della Repubblica dei personaggi delle fiabe che abitano il Castello di Lunghezza, nel Fantastico Mondo del Fantastico.

Zoomarine: riapre la piscina Cancun

Nella giornata di giovedì 2 giugno, allo Zoomarine, riapre anche una delle attrazioni più grandi e famose del parco acquatico: come comunicato sui social, riapre Cancun Beach, la piscina principale del Parco di Torvajanica. Con le sue diverse profondità, permette l'accesso anche ai bambini più piccoli, per un'altezza massima di 1,20 metri. Al suo interno, per far divertire grandi e piccini, si trovano getti d'acqua, scivoli, musica e animazione.

Proprio per i due giorni che anticipano il weekend, inoltre, il Parco ha organizzato due giornate di promozione, dedicata a bambini e ragazzi fino a 16 anni: sono proprio loro che, a fronte del pagamento di un biglietto intero da 17 euro, giovedì 2 e venerdì 3 giugno entrano gratuitamente e si possono divertire, in questo lungo ponte prima della scuola, nelle piscine di Zoomarine. La promozione, esclusiva per gli acquisti online e non cumulabile con altre in corso, è fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Dalla pagina Facebook "Zoomarine", una delle piscine del grande parco acquatico.

Snodo Mandrione: inizia la nuova stagione

Riapre la stagione dello Snodo Estate: l'evento inaugurale di questa nuova stagione si tiene mercoledì primo giugno e da quel giorno ogni serata propone un evento diverso. Situato nell'area urbana del Mandrione, fra Casilina, Pigneto e Appio Tuscolano, le serate iniziano alle 18.00 e terminano alle 2 di notte. Nei 1500 metri quadrati di area attrezzata, fra street food, arrosticini, pizzeria, spritz e drink, si può giovare al ping pong e ai biliardini oltre ad ascoltare la musica dei concerti e a scatenarsi ballando dopo l'inizio del dj set. Presente, anche per i più piccoli, un'area kids.

Nella serata del 2 giugno, la seconda della stagione, lo Snodo Mandrione ospita Ponte Lungo – Festa della Repubblica con Garage Gang live e l'aftershow di Giovedissimo.

Vinea: appuntamento con le cantina a Guidonia Montecelio

Indicato specificatamente per persone adulte, invece, nei due giorni successivi alla Festa della Repubblica, venerdì 3 e sabato 4 giugno, nella piazza San Giovanni di Guidonia Montecelio, comune a nord est della capitale, dalle ore 18 alle 24, viene allestita la degustazione dei migliori vini italiani provenienti da più di 20 cantine nel corso dell'evento Vinea 2022. Per partecipare occorre acquistare il biglietto al ticket point: pagando 10 euro sono comprese 5 degustazioni di vino, ma all'interno è possibile comprare altri 3 ticket degustazione. Oltre alle cantine più rinomate del nostro Paese, sono presenti anche un'area distillati, una bollicine e, infine, un'area food.