Torna il Rino Gaetano day a Roma il 2 e 3 giugno 2022: il programma degli eventi Anche quest’anno si celebra il Rino Gaetano Day: alle 21 di giovedì 2 e venerdì 3 giugno iniziano i concerti della Rino Gaetano Band che si esibisce nelle più amate canzoni del cantautore.

A cura di Beatrice Tominic

Torna anche quest'anno il Rino Gaetano Day, una giornata per ricordare l'amato cantautore nel giorno esatto del 41esimo anniversario della sua scomparsa: quest'anno l'appuntamento, però, si fa doppio e gli eventi in suo onore continuano anche il 3 giugno.

Questo evento, che nel 2022 arriva alla sua dodicesima edizione, viene organizzato da Anna e Alessandro Gaetano ed è totalmente gratuito: l'accesso all'area è garantito fino al raggiungimento della capienza massima secondo le misure disposte dal governo, ma anche attorno è possibile sostare e assistere allo spettacolo. L'evento si tiene al Sessantotto Village, a Parco Talenti, in via Corrado Alvaro, nel quartiere di Montesacro Alto, dove il cantautore calabrese si è trasferito quando era ancora un ragazzino: è proprio nello storico quartiere, che si trova nel quadrante a nord est di Roma, che Rino Gaetano ha sempre vissuto da quando aveva 17 anni fino al giorno della sua morte.

Rino Gaetano Day 2022: il programma del 2 e 3 giugno

Quelle dedicate a Rino Gaetano sono due serate, diverse fra loro per gli ospiti che partecipano e per i brani del cantautore eseguiti nel corso del concerto. Per entrambi gli eventi, la cui direzione artistica e di produzione è a cura di Alessandro Gaetano e Miranda Shkurtaj, l'apertura dei cancelli è prevista per le ore 18 mentre il concerto d'apertura inizia alle 20.

Nella serata del 2 giugno l'opening act è affidato a Veronica e poi a Francesco Bastianini: gli ospiti speciali della serata, invece, sono Tricarico e Naelia. Nella serata successiva, l'opening act è a cura di Casinò luna, mentre gli specil guest sono Rachele Bastreghi e Andrea Strange. Le esibizioni della Rino Gaetano Band, che si esibisce in entrambe le serate, partono alle ore 21 e sono presentate dalla musicista Mille che sui suoi social ha spiegato ai fan: "Sarò l’Antonella Clerici delle due serate senza però cucinare niente, infatti canterò anche."

Il concerto della Rino Gaetano Band

Ad esibirsi in concerto nel corso di entrambe le serate è la Rino Gaetano Band, che dal 1999 è il gruppo tributo ufficiale del cantautore insieme al nipote del cantautore Alessandro Gaetano che è voce, chitarra acustica e percussioni. A cantare e alla chitarra acustica, oltre a lui, anche Ivan Almadori; alla chitarra elettrica e per i cori Alberto Lombardi; Fabio Fraschini al basso, Marco Rovinelli alla batteria e, infine, alle tastiere e per i cori Michele Amadori.