Cosa fare a Halloween 2022 a Roma e nel Lazio: gli eventi per bambini e adulti Weekend lungo di Halloween: ecco eventi per grandi e piccini a cui partecipare e alcune tappe di un macabro tour nella capitale.

A cura di Beatrice Tominic

Mancano pochi giorni ad Halloween, la festa più paurosa dell'anno. A Roma e in tutta la regione Lazio sono molti gli eventi organizzati per la serata del 31 ottobre: dalle feste e dalle cene spettacolo per gli adulti, agli appuntamenti per i più piccini. Da non dimenticare la possibilità di visitare i campi di zucche nella regione Lazio, attività a grandi e piccini, proprio come il grande spettacolo a Cinecittà World o a quello ospitato al Castello di Lunghezza, l'ideale per tutta la famiglia.

Halloween a Cinecittà World: concerti, spettacoli e le 13 attrazioni spaventose

Come ogni anno, anche Cinecittà World si colora di arancione per la notte più spaventosa dell'anno. Il 29, il 30 e il 31 ottobre il parco si illumina per la Halloween Nights: eventi dalle ore 11 del mattino fino alla tarda notte con 13 attrazioni "da paura" attive, spettacoli dal vivo, concerti, dj set e cene a tema horror. Nella nottata di Halloween, in particolare, si esibiscono in concerto Noyz Narcos, Ketama126, Gemello, Lil Jolie, Flaza, artisti emergenti come Uzi Luke, Daytona, Zyrtek & Spender, Boys don’t cry, Farco 700, Lucky Strike, Pessima Idea, Ducetrix, Jhonny Brama.

Halloween a Cinecittà World

Tanti anche gli altri eventi, dal Cine Halloween per gli appassionati di cinema, all'Halloween Show di benvenuto per grandi e piccini con zombie, vampiri, streghe e fantasmi nella Main Street vestita a festa, tra covoni di fieno, ragnatele e zucche stregate. Aperte tutte le oltre 40 attrazioni del parco, a cui si aggiungono anche la Zombie Walk e gli spettacoli dei film horror del teatro 1, con il musical Gangs of Halloween. Per i più temerari, in programmazione anche l'Horror Halloween, il circo di Clownstrofobia e la Horror House con i set dei film di The Ring a Nightmare, da l’Esorcista a Venerdì 13, all’antro di Voldemort ispirato dalla saga di Harry Potter. Ma ancora Manikomio e Inferno, la montagna russa al buio, fino al sottomarinoU-571 Erotika infestato da sexy vampiri e marinarette.

L’accoglienza di Cinecittà World per gli eventi di Halloween.

Per i più piccini, invece, appuntamento con il gattino blu Oggy Oggy e il viaggio nel Bosco Stregato, fino al live show Trucchi da Paura, per scoprire gli effetti speciali del cinema horror: tutti sono invitati a presentarsi già travestiti, ma il parco mette a disposizione per i più piccini anche il Truccabimbi mostruoso. Il biglietto di ingresso, acquistabile anche online, è a partire da 27 euro per gli adulti e 22 per i bambini. Fuori dal coro, ma presente domenica 30 ottobre, il Roma World: un settore a tema Antica Roma a fianco a Cinecittà World, gratuito per tutti coloro che arrivano fra le 11 e le 12.

Il Fantastico mondo del Fantastico al Castello di Lunghezza e il ritorno del Conte Dracula

Torna anche l'appuntamento con Halloween al Castello di Lunghezza nel Fantastico Mondo del Fantastico: qui il Conte Dracula è tornato con una missione curiosa e speciale insieme alla sua sposa Vampirella, per manifestare il suo lato buono e romantico e dimostrare che l'amore, con cui si può sconfiggere ogni paura, è il sentimento più importante di tutti. Si può partecipare nelle giornate di domenica 30 ottobre e martedì primo novembre: al Castello saranno presenti streghe, maghi, fantasmi, zombies e zucche animate.

Halloween al Castello di Lunghezza, nel Fantastico Mondo del Fantastico.

Si potrà partecipare al rito delle streghe, assistere agli esperimenti del Dott. Frankenstein e i più coraggiosi potranno visitare il villaggio fantasma e rivivere l'avventura leggendaria di Jack O’ Lantern. Presenti anche principesse, supereroi e, per un saluto speciale prima del tempo, anche Babbo Natale che presenterà il suo Nat-Halloween. Per l'appuntamento in queste due spaventose giornate è attiva una promozione sul costo del biglietto: i biglietti, sia per gli adulti (che generalmente spendono 16 euro) che i bambini (che pagano 14), sono venduti a 13 euro e acquistabili online.

Festeggia il 31 ottobre allo Zoomarine

Altri eventi a tema Halloween anche a Zoomarine, il parco acquatico di Roma. Con l'iniziativa "Smaschera la tua paura", per permettere a grandi e piccini di affrontare la propria paura proprio nel giorno di Halloween con la partecipazione dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Roma e dell’Ordine degli Psicologi del Lazio, presenti per fornire consigli e suggerimenti. Per gli adolescenti, inoltre, un'altra iniziativa per sensibilizzare al fenomeno del bullismo chiamato "Tu sei la tua magia" a partire dalle esibizioni di giovani e noti illusionisti del Club Magico Italiano sezione Roma.

Halloween a Zoomarine.

"Acquisire una maggiore consapevolezza delle proprie attitudini può trasformare ogni sogno in realtà": questo lo spirito dell'iniziativa, grazie alla quale i ragazzi e le ragazze possono imparare con lezioni gratuite alcuni trucchi e giochi di magia. Per la giornata del 31 ottobre, in particolare, sono organizzati 15 spettacoli, 21 attrazioni, cene (non incluse nel prezzo del biglietto) e performance di artisti nelle varie sezione a tema. Per i più grandi, invece, anche una horror house con spettacoli esclusivi, dai tuffatori a quello sulla leggenda di Samhain, il Laser Show, le parate a tema itineranti e la cena a tema Alice in Wonderland.

Halloween al Bioparco di Roma: scoprire gli animali più spaventosi

Ingresso speciale al Bioparco di Roma in occasione della giornata di Halloween: sia domenica 30 che lunedì 31 ottobre ingresso a 10 euro per i bambini fino a 10 anni che si presentano mascherati. Per aderire alla promozione, però, occorre fare il ticket nella biglietteria dello zoo. Dalle 11 alle 16 sono previste moltissime attività per intrattenere soprattutto i più piccini.

Durante il laboratorio mostruosamente creativo bimbi e bimbe possono costruire le loro decorazioni di Halloween, ma ci sarà anche il momento del face painting per bambini e adulti e quello per dare da mangiare agli animali gustosi pasti a base di zucca. Gli animali, ovviamente, non mancheranno: chi vorrà potrà trovarsi a tu per tu con tarantole, rospi, scorpioni e molte altre bestiole considerati spaventosi e ripugnanti che, invece, nel delicato equilibrio della natura hanno un ruolo necessario.

Halloween al Teatro Centrale: apericena, cena e discoteca

Serata anche al Teatro Centrale a tema Maleficent, il teatro del male per una festa da brividi con un allestimento magico e opzioni diverse con cui partecipare. La prima è quella della cena servita, con una bottiglia di vino e l'ingresso in discoteca al costo di 50 euro a persona a partire dalle ore 21. Dalla stessa ora anche l'apericena in pieni o punti di appoggio non riservati, un drink e ingresso in discoteca a 25 ore o, soltanto con ingresso in discoteca a partire dalle 23, senza drink, a 20 euro. Per il tavolo in discoteca riservato per tutta la notte, comprensivo di due superalcolici o champagne, ingresso in discoteca, invece, 40 euro a persona per un massimo di 15 persone.

Il mostruoso spaventapasseri di Halloween al LunEur.

"Dolcetto o scherzetto?" al Parco LunEur

Continuano le giornate dedicate ad Halloween anche al LunEur, il Luna Park del quartiere a Roma sud ovest: qui ogni weekend, dalle 10 alle 20, di ottobre si è presentato come una piccola anticipazione di Halloween e nelle giornata del 29 ottobre al primo novembre è previsto il gran finale!

Streghe che fanno dolcetto o scherzetto durante l’Halloween al LunEur.

Nel Giardino delle Meraviglie del LunEur grandi e piccini saranno catapultati in un mondo animato si spiritelli e personaggi fantastici, pronti a fare scherzi e marachelle ai visitatori e alle visitatrici nel mondo fantastico occupato da zucche, ragnatele e alberi magici, dal "Dolcetto o scherzetto?" dei personaggi che si muovono fra le giostre e i giochi del parco, ma anche balli e spettacoli sul palco del Bruco Circus alle ore 11:30 – 12:30 – 14:30 – 15:30 – 16:30 e 17:30: immancabile, infine, anche il truccabimbi. Attenzione soltanto a non dimenticare il cestino per le caramelle. Il biglietto è acquistabile anche online, a partire da 4,50 euro fino a 23, in caso di acquisto ingresso con giostre illimitate.

Halloween da brividi nel Bosco di Paliano

Nei suoi 30 ettari di querce secolari, per la seconda volta, il Bosco di Paliano ospita un Halloween da brividi con tanti eventi e buon cibo, dalle ore 10 alle 23 di lunedì 31 ottobre. La tradizione della festività viene analizzata dalle sue radici, a partire dall'antico culto celtico di Samhain. Dj set previsto a partire dalle ore 21, ma nel frattempo, per tutta la mattina, sono previsti eventi, a partire dall'esibizione di falconeria alle ore 11,30; l'inizio della Festa di Halloween alle ore 17,00 con la pentolaccia, gratuito per bambini e ragazzi fino ai 15 anni; l'esibizione dei fachiri del fuoco dalle 19 alle 21, gratuita e il percorso horror dalle 18,00 alle 23,00 a fronte del pagamento di 2 euro a persona, passando per il pranzo alle ore 13, per cui è consigliata la prenotazione con lasagna di zucca con granella di castagna e/o al ragù (a 5 Euro) e vini della cantina. Per cena, invece, vellutata di lenticchie e fritti vegetali e di pollo: anche in questo caso è suggerito prenotare.

La locandina per Halloween nel Bosco di Paliano.

Per l'intera giornata, invece, sarà possibile partecipare a numerose attività: dal tiro con l'arco con i fantasmi a 5 euro ogni 10 frecce alle passeggiate a cavallo per grandi e piccini ad un costo previsto fra i 4 e i 15 euro; dal noleggio bici a 10 euro per 2 ore fino alla lettura delle carte angeliche con la Strega Morgana a 5 euro; ma anche il trattamento energetico Shiatsu, sempre a 5 Euro e il makeup della Maga truccatrice al costo di 3 euro. Per finire anche il lancio delle lanterne, da acquistare in loco al prezzo di 2,50 euro l'una.

Tour della "Roma da brividi", gratuito e a cielo aperto

È la stessa Roma che suggerisce un itinerario "da brividi" per esplorare le zone più dark della capitale. E quale momento migliore per seguirlo se non nel lungo weekend che precede Halloween e Ognissanti? Ecco, allora, i sette posti più spaventosi per un Halloween da brivido, gratuito e alla scoperta della città eterna. La prima tappa suggerita da Turismo Roma è quella della chiesa costruita nel Cinquecento di Santa Maria dell’Orazione e Morte all'interno della quale lo scheletro alato accoglie ogni visitatorie e visitatrice con "Hodie mihi, cras tibi", cioè "Oggi a me, domani a te". Per un'esperienza spaventosa, però, occorre superare l'entrata e visitare i suoi cupi e bui sotterranei.

Seconda sosta nel tour del brivido è al Museo delle Anime del Purgatorio, nella chiesa del Sacro Cuore del Suffragio, mentre la terza è la Cripta dei Cappuccini, decorata dalle ossa di oltre 4000 frati: teschi, femori, tibie e ossa sparse formano lampadari, clessidre, orologi, colonnine, archi e molto altro.

Castel Sant’Angelo (La Presse)

Inaspettatamente per alcuni, forse, nel tour non può mancare anche Castel Sant'Angelo dove si dice viva ancora il fantasma di Beatrice Cenci, decapitata per parricidio nel settembre 1599, che ogni notte, fra il 10 e l'11 settembre, si aggira sul ponte con la testa sottobraccio, in cerca dell’amato fratello Bernardo.

E poi, ancora, la Torre degli Annibaldi, la Fonte di Anna Perenna e il Complesso del Buon Pastore.