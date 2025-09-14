Corse clandestine a Parco Leonardo, giovani sorpresi a gareggiare con auto e moto: quattro denunce

Continuano i controlli dei carabinieri a Parco Leonardo dove, nelle scorse ore, sono state denunciate quattro persone che stavano svolgendo gare clandestine di auto e moto.

L’intervento nel parcheggio d’ingresso di Parco Da Vinci.

Li hanno trovato in sella alle moto e al volante mentre si preparavano a svolgere le solite corse clandestine nella zona di Parco Leonardo, verso Fiumicino. I carabinieri della Compagnia di Fiumincino stavano pattugliando la zona, già teatro di corse simili, quando li hanno notati nell'area che porta all'interno del centro commerciale Da Vinci dove, nei giorni precedenti, erano state denunciate due persone e sequestrati i loro mezzi dai colleghi della stazione di Ostia.

Stavolta, ad essere sorpresi in flagranza di reato altre quattro persone giovanissime, una addirittura minorenne: tre erano in sella alla moto, una in automobile.

L'intervento delle forze dell'ordine

Da tempo carabinieri del comando provinciale di Roma e agenti di polizia di Stato lavorano in sinergia per garantire ordine e sicurezza seguendo le linee strategiche del Prefetto di Roma Giannini. A essere intervenuti, in questo caso, sono stati i carabinieri della Stazione di Fiumicino, unitamente ai colleghi della Sezione Radiomobile della Compagnia di Ostia e quelli della Stazione di Roma Ponte Galeria.

Leggi anche Auto pirata travolge due giovani e scappa: rintracciato dai carabinieri qualche ora dopo

I militari stavano svolgendo i controlli dedicati quando hanno trovato i quattro giovani che stavano gareggiando in una corsa clandestina a bordo dei propri veicoli.

Chi sono le persone denunciate: fra loro anche un minorenne

Come precisato in precedenza, i ragazzi denunciati sono giovanissimi. I quattro sono ritenuti gravemente indiziati del reato di organizzazione di competizioni non autorizzate in velocità con veicoli a motore e partecipazione alle gare, poiché sono stati sorpresi a gareggiare con i rispettivi veicoli.

Si tratta di un ventitreenne alla guida di un'autovettura Mercedes, due diciannovenni, uno alla guida di una moto Yamaha 125 e l'altro di una moto Benelli e, infine, un sedicenne alla guida di una moto Yamaha 125. A tutti e quattro sono state immediatamente ritirate le rispettive patenti. I carabinieri, inoltre, hanno provveduto a sequestrare l'automobile e le tre moto.