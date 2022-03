Corruzione a Sabaudia, confermati gli arresti domiciliari per l’ex sindaca Giada Gervasi Il Tribunale del Riesame ha confermato i domiciliari per Giada Gervasi, mentre sono stati revocati per l’ex direttore del Parco nazionale del Circeo.

A cura di Natascia Grbic

Giada Gervasi, la sindaca di Sabaudia arrestata per corruzione

Il tribunale del riesame ha confermato gli arresti domiciliari per l'ex sindaca di Sabaudia Giada Gervasi. Sono stati annullati i capi d'imputazione per corruzione e turbativa d'asta. L'ex direttore nazionale del Parco nazionale del Circeo Paolo Cassola è stato invece rimesso in libertà, e i domiciliari revocati. Gli è stato però notificato il doppio divieto di dimora a Sabaudia e San Felice Circeo. Per l'ex consigliere comunale Sandro Dapit sono stati invece confermati i domiciliari, ma tre capi d'imputazione su sei sono stati annullati.

Sciolto il consiglio comunale di Sabaudia

Il caso riguarda un presunto giro di corruzione e turbative d'asta nel comune di Sabaudia: oltre a Gervasi erano state arrestate altre quindi persone, funzionari pubblici e imprenditori. In seguito alla vicenda, la sindaca si è dimessa e il consiglio comunale è stato sciolto. Al posto di Gervasi si è insediato un commissario prefettizio. "Con profondo rammarico dichiaro la mia volontà irrevocabile di dimettermi dalla carica di sindaco con effetto immediato – aveva annunciato Gervasi in seguito all'arresto – Le dimissioni sono determinate dalle recenti vicende giudiziarie che mi hanno coinvolta e mi portano necessariamente ad un distacco dal mio ruolo al fine di fare chiarezza e garantire il corretto funzionamento dell’Ente". E ha aggiunto: "Ho sempre agito nell’interesse del Comune. Affronterò le accuse e mi difenderò con assoluta certezza di riuscire a chiarire la vicenda. Ho assoluta fiducia nella magistratura".

Le indagini della Procura di Latina

Secondo quanto emerso dalle indagini condotte dai carabinieri e coordinate dalla Procura della Repubblica di Latina, ci sarebbe un giro di corruzione riguardante diversi funzionari pubblici del comune di Sabaudia che ruotava intorno a stabilimenti balneari e ai Mondiali di Canottaggio, che si sarebbero dovuti tenere proprio a Sabaudia. Sempre secondo l'accusa, gli indagati avrebbero cercato di pilotare le indagini per sviare i sospetti che gli inquirenti avevano su di loro.