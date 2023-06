Corrado si dimette da coordinatrice M5S Lazio: “Non assisterò all’affermazione della mediocrità” Così Valentina Corrado: “Scelgo di voltare pagina e di lasciare andare ciò che non posso contribuire a migliorare. Non voglio vivere una vita inquinata da negatività, da ipocrisie e dagli effetti delle frustrazioni altrui”.

A cura di Enrico Tata

Valentina Corrado si dimette da coordinatrice regionale del Movimento 5 Stelle nel Lazio. Con un duro e lungo post su Facebook, ha spiegato le sue ragioni: "Scelgo di voltare pagina e di lasciare andare ciò che non posso contribuire a migliorare. Non voglio vivere una vita inquinata da negatività, da ipocrisie e dagli effetti delle frustrazioni altrui; non voglio assistere impotente all’affermazione della mediocrità, dell’incapacità e di quelle ingiustizie che dagli scranni istituzionali ho combattuto".

E ancora, ha aggiunto Corrado: "Non ho mai vissuto da attendista né fatto scelte per convenienza personale e ho sempre dato tutta me stessa incondizionatamente quando un progetto mi entusiasmava. Entusiasmo che, nell’ultimo anno, diverse vicissitudini politiche hanno contribuito a spegnere. Non sono abituata a distruggere nè a lavorare ai fianchi con sotterfugi e non ho né la voglia né l’energia di iniziare a farlo ora. Preferisco fare un passo indietro perché voglio continuare a vivere la mia vita con l’entusiasmo e le soddisfazioni derivanti dal lavoro e dalla passione che nutro per diversi ambiti. Politica compresa".

Quando si fanno scelte politiche, sottolinea, "queste non possono essere dettate o influenzate dal marketing politico o dal rancore personalistico ma dalla coscienza e dalla volontà di fare la cosa più giusta non per se stessi ma per la collettività. La consapevolezza che gli errori devono essere ammessi per non ripeterli, per crescere senza infingimenti.La consapevolezza del valore del tempo e delle persone".

Corrado è stata eletta consigliera regionale del Lazio nel 2018 e negli ultimi due anni della giunta Zingaretti ha ricoperto, dopo l'ingresso in maggioranza del Movimento 5 Stelle, il ruolo di assessora al Turismo. L'altra assessora in quota 5 Stelle era Roberta Lombardi, responsabile della Transizione ecologica. Entrambe hanno lavorato fino all'ultimo per un'alleanza tra Partito democratico e M5s alle elezioni regionali vinte da Francesco Rocca. Nonostante i tentativi, il centrosinistra ha candidato Alessio D'Amato e il movimento la giornalista Rai Donatella Bianchi.