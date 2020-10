Sale a 1,09 l'indice Rt nel Lazio, ossia al di sopra della soglia di sicurezza. L'incidenza del contagio è di 275,58 persone ogni 100mila abitanti. E proprio oggi, con la soglia ormai superiore a 1, il Lazio ha introdotto l'obbligo di mascherina anche all'aperto, a qualsiasi ora e anche non in caso di assembramenti. Chi viene sorpreso in strada senza mascherina sarà multato di 400 euro. L'ordinanza varata dal presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti entra in vigore da domani, sabato 3 ottobre. Obiettivo, è far calare i casi di coronavirus nella regione, ormai molto alti. Se durante la fase acuta della pandemia Roma e il Lazio erano riusciti a mantenere un basso numero di contagi, adesso questi viaggiano a quote di quasi 300 positivi al giorno. Numeri molto alti, concentrati soprattutto nella città di Roma.

Che cos'è l'Rt

Che cos'è l'Rt? Si tratta dell'indice di trasmissibilità, ossia un parametro che misura la potenziale trasmissibilità di una malattia infettiva. In questo caso, ovviamente, si tratta del coronavirus. L'Rt rappresenta il numero medio delle infezioni prodotte da ciascun individuo che ha contratto il virus dopo l'applicazione delle misure di contenimento emanate dal Governo. Se è inferiore a 1, vuol dire che la pandemia può essere contenuta. Se è superiore, la situazione è molto più complicata e potenzialmente difficile da gestire.

I casi nel Lazio

Nel Lazio oggi sono 264 i casi totali registrati di coronavirus. 115 di questi si trovano nella città di Roma, tra le città più colpite da questa nuova ondata di contagi. 55 sono le persone guarite, mentre cinque sono le persone purtroppo decedute a causa delle complicazioni da covid.