in foto: Coronavirus Lazio

Nel Lazio si registrano oggi, venerdì 2 ottobre, 264 nuovi casi di coronavirus e di questi 115 a Roma città. Si registrano inoltre 5 morti e 55 guariti. Nel Lazio sono 7547 i pazienti attualmente positivi: i ricoverati in terapia non intensiva sono 678, 49 quelli ricoverati in terapia intensiva e 6820 quelli che si trovano in isolamento domiciliare. I morti nella nostra regione sono stati complessivamente 928, mentre il totale dei guariti ammonta a 8529 pazienti. Dall'inizio dell'emergenza coronavirus sono stati esaminati 17004 casi. Come si nota nel riassunto che ogni Asl del Lazio ha fornito alla Regione, stanno calando sempre di più i cosiddetti casi di rientro, ma stanno aumentando i casi segnalati dai medici di famiglia e quelli che presentano un link familiare. Oggi il presidente Nicola Zingaretti e l'assessore Alessio D'Amato hanno annunciato l'introduzione dell'obbligo di indossare la mascherina anche all'aperto e anche in assenza di affollamento. L'obbligo è valido per tutti e queste sono le uniche categorie esentate: i bambini fino a 6 anni, chi per patologia non può indossarle e chi esce di casa per andare a correre o in generale per fare attività fisica.

I nuovi casi di coronavirus in ogni Asl del Lazio

Nella Asl Roma 1 sono 51 i casi diagnosticati nelle ultime 24 e di questi 28 sono i casi che presentano un link famigliare o sono contatti di un caso già noto e isolato.

Nella Asl Roma 2 sono 44 casi e tra questi 25 sono i contatti di casi già noti e isolati. Si segnalano inoltre 15 casi individuati su segnalazione del medico di medicina generale.

Nella Asl Roma 3 sono 20 i casi: si tratta di un caso di rientro dall’Egitto e 10 sono i contatti di casi già noti.

Nella Asl Roma 4 sono 18 i casi e si tratta di 12 contatti di casi già noti. Sono 5 i casi segnalati dai medici di famiglia.

Nella Asl Roma 5 sono 36 i casi e si tratta di 16 casi con link familiare o contatto di un caso già noto.

Nella Asl Roma 6 sono 33 i casi e si tratta di 29 contatti di casi già noti e isolati.

Nella Asl di Latina sono 27 i casi e si tratta di un caso con link dalla Lombardia, uno dal Brasile, due dalla Spagna e due dalla Tunisia. Sono 18 i contatti di casi già noti e isolati.

Nella Asl di Frosinone si registrano 17 casi e si tratta di contatti di casi già noti e isolati.

Nella Asl di Viterbo si registrano 8 casi e si tratta di contatti di casi già noti e isolati.

Nella Asl di Rieti sono 10 i casi e si tratta di sette contatti di casi già noti e isolati. Si registra un caso con link dalla Sardegna.